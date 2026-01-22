В Гатчинском округе газифицирован Дом-музей композитора Исаака Шварца

Ранее для обогрева дома-музея использовалось дизельное топливо.

«В 2026 году музею исполняется 15 лет. За эти годы мы прошли большой путь и стали настоящим центром притяжения для всех ценителей музыки. Мы очень рады, что к этой прекрасной дате получили такой замечательный подарок – тепло и уют круглый год», – отметила директор Дома-музея Антонина Нагорная.

Как сообщили в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», для газификации здания построены сети протяженностью 71 метр.

«Газопровод прокладывали методом горизонтально-направленного бурения, чтобы сохранить ландшафт и не нарушить благоустройство территории. Также на территории дома-музея установили шкафной газорегуляторный пункт», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.

Напомним, что Исаак Шварц прожил в Сиверском 45 лет. Дом-музей композитора открылся в 2011 году. В фондах хранятся его личные вещи, партитуры произведений, рукописи и книги с дарственными надписями, государственные награды. В этом доме была написана музыка к фильмам «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Дерсу Узала» и еще более чем 100 кинокартинам. В доме Исаака Шварца гостили и работали его друзья – Булат Окуджава, Иосиф Бродский, Владимир Высоцкий, Андрей Миронов и многие другие.

Фото пресс-службы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»