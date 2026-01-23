Бассейн «Маяк» – история?

Сегодня бассейн закрыт, хотя потребность у жителей Гатчины в его услугах – огромная…

- Задайте этот вопрос новому собственнику, – была прямолинейна Людмила Нещадим. - Если честно, удивляет позиция руководства завода «Буревестник»: ну как можно было так распорядиться этим имуществом, когда большинство сотрудников проживают в Гатчине? Мы были готовы принять и, может быть, даже приобрести этот объект в муниципальную собственность. Для города он очень нужен: он закрывал бы как раз потребность жителей центральной части Гатчины. Но я четко обозначила позицию новому собственнику: ничего другого, кроме спортивного объекта, там не будет.