Ремонт школ: сначала – «четвёртая», следующая - гимназия

Людмила Нещадим ответила, что Гатчинской школы № 1 в муниципальной программе «Реновация объектов образования» пока нет. Принцип такой: в муниципальную программу попадают те школы, где уже реализуются конкретные федеральные проекты «Точка роста» и «Кванториум». Сегодня их 15, и все они включены в муниципальную программу реновации.

Как подчеркнула Людмила Николаевна, смысл в том, чтобы не закрывать школы, а в течение двух-трех лет, в зависимости от параметров школы, проводить реновацию, не останавливая образовательный процесс. Да, какие-то мероприятия будут проводиться в каникулярный период, но поэтапно, последовательно.

Говоря о муниципальной программе реновации школ, Людмила Нещадим обратила внимание, что сегодня нельзя рассчитывать только на возможности участия в федеральной или региональной программе:

- Везде есть свой конкурсный отбор, определен объем средств, и ничего не предпринимать самим – неправильно. В Гатчинском округе 40 школ, у наших образовательных организаций больше сотни зданий. Ну когда мы дойдем до всех? А все школы на сегодня у нас 1950-х, 1960-х, 1970-х годов постройки. Гимназия им. Ушинского – это объект, который мне очень хочется включить либо в федеральную программу модернизации, либо в региональную программу реновации, и мы к этому обязательно вернемся, как только откроем четвертую школу.

Открытие «четверки», по словам главы администрации, состоится 1 сентября текущего года.