Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
20.03.2026 с 08:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. Вырица:
ул. Максимова д. 5-21;
ул. Средняя д.28-39; д.1-35;
ул. Никольская д.3-33;
ул. Лужская д.8-14;
ул. Софийская д.1-12;
ул. Шифлеровская д.1-21.
20.03.2026 с 10:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Соборная д.14(магазины).
Рождественское ТУ
20.03.2026 с 09:00 до 20:00
с. Рождествено, ул. Песчаная
Сусанинское ТУ
20.03.2026 с 09:00 до 17:00
п. Семрино, ул. Хвойная
