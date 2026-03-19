Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

20.03.2026 с 08:00 до 17:00

Вырицкое ТУ:   

п. Вырица:

ул. Максимова д. 5-21;

ул. Средняя д.28-39; д.1-35;

ул. Никольская д.3-33;

ул. Лужская д.8-14;

ул. Софийская д.1-12;

ул. Шифлеровская д.1-21.

 

20.03.2026 с 10:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Соборная д.14(магазины).

 

Рождественское ТУ

20.03.2026 с 09:00 до 20:00

с. Рождествено, ул. Песчаная     

 

Сусанинское ТУ

20.03.2026 с 09:00 до 17:00

п. Семрино, ул. Хвойная 