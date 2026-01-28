Не заговаривайте зубы – посетите стоматолога

- Элина Юрьевна, судя по количеству пациентов, стоматологическая помощь в Гатчине крайне востребована. С чем это связано: у людей зубы настолько плохие, или ваши специалисты так хорошо работают?

- Я думаю, дело и в том, и в другом. Стоматологическая поликлиника – это современное многопрофильное учреждение, где мы заботимся о красивых улыбках взрослых и детей. Мы гордимся тем, что предоставляем полный спектр стоматологической помощи бесплатно – по полисам ОМС и на платной основе.

У нас несколько ключевых направлений.

Это терапевтическая стоматология – лечение кариеса, пульпита, периодонтита; современное эндодонтическое лечение – работы в корневых каналах; реставрация зубов качественными пломбировочными материалами; профессиональная гигиена – удаление зубного камня, налета, фторирование, герметизация фиссур (для профилактики кариеса).

Хирургическая стоматология включает удаление зубов любой сложности, резекцию верхушки корня, цистэктомию, удаление ретинированных и дистопированных зубов (например, «зубов мудрости»), пластику уздечек губ и языка, подготовку к протезированию.

Ортопедическая стоматология (протезирование) в нашей поликлинике предлагает изготовление съемных протезов (акриловых, бюгельных) и несъемное протезирование: коронки (металлокерамика, безметалловая керамика, диоксид циркония), мостовидные протезы, восстановление зубов на штифтах и культевых вкладках.

Наши пародонтологи занимаются диагностикой и лечением заболеваний десен (гингивит, пародонтит, пародонтоз) и профессиональной гигиеной при заболеваниях пародонта, шинированием подвижных зубов.

Детская стоматология включает лечение и удаление молочных и постоянных зубов, профилактику кариеса, обучение гигиене, герметизацию фиссур.

- Чем ознаменовался 2025 год для стоматологической поликлиники?

- Мы инвестировали в новое стоматологическое оборудование, наша команда прошла очередное повышение квалификации. Мы не просто лечим зубы – мы создаем решения, основанные на самых современных протоколах. Количество пациентов, доверяющих нам свое здоровье, растет. Особенно приятно, что к нам приходят целыми семьями. Но есть и еще один нюанс: наши расценки существенно ниже, чем в частных клиниках. Да, в стоматологической поликлинике в Госпитальном переулке всегда аншлаг, даже в праздники.

Мы развиваемся и стараемся обеспечить жителей всего округа стоматологической помощью. В Веревской амбулатории отремонтирован кабинет стоматолога и установлено современное оборудование. В поликлинике Коммунара работают стоматолог-терапевт и хирург, и, если будет закуплено оборудование, в кабинете можно разместить еще одного стоматолога, так как город достаточно большой и стоматологическая помощь востребована. В Больших Колпанах прием ведут два стоматолога – они и терапевты, и ортопеды, причем ортопедические консультации (по протезированию) дают бесплатно.

Стоматологи-хирурги принимают в две смены в поликлинике в Госпитальном переулке и на Аэродроме: в поликлинике на бульваре Авиаторов, 4 на третьем этаже находится стоматологическое отделение, которое оказывает весь спектр услуг: хирургия, терапия, ортопедия, детская стоматология.

- Удаление зубов – платное?

- Бесплатное, в данном случае используется отечественный анестетик лидокаин. Есть возможность сделать платную анестезию артикаином импортного производства, а само удаление производится по полису ОМС.

- В чем принципиальная разница между лидокаином и артикаином?

- Артикаин действует сразу и быстро выводится, это препарат нового поколения, оказывает меньше негативного влияния на организм. Лидокаина надо чуть больше и он «долгоиграющий», анестезия потом дольше отходит.

Возвращаясь к вопросу о состоянии зубов наших сограждан: когда у хирургов много пациентов – это плохо. Это значит, что люди запускают зубы, не лечат вовремя, и приходится удалять. Поэтому одна из важных рекомендаций – посещать стоматолога раз в полгода, планировать лечение грамотно и без стресса. Это сбережет не только нервы и деньги, но и предотвратит срочные визиты «с острой болью».

- Как городская поликлиника может помочь людям с неправильным прикусом?

- Ортодонтия – это медицина, а не только эстетика. Важно понимать связь неправильного прикуса с головными болями, проблемами с позвоночником, ЛОР-органами (храп, апноэ), заболеваниями десен и преждевременной потерей зубов. И, возможно, надо начинать с лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, избавления от щелчков, бруксизма, гипертонуса жевательных мышц.

Ортодонт лечит причину, а не следствие, и принимает как детей, так и взрослых. Дети до 12 лет, нуждающиеся в постановке пластинок, могут записаться на прием в поликлинику «Аэродром» по телефону: 8-911-719-79-90.

Также ортодонты занимаются постановкой брекет-систем – замковых и беззамковых. Все дети до 18 лет получают бесплатную консультацию врача-ортодонта. Еще отделение изготавливает капы, которые сейчас очень востребованы.

- Капы заказывают детям?

- И взрослым. Как временное замещение зубов и как успокаивающие мышцы и размыкающие зубы. Ортодонт работает в команде с ортопедом и зубным техником: они в соавторстве изготавливают капу, которую человек надевает на ночь, благодаря чему челюсть расслабляется, человек спит спокойно, и утром его не беспокоят головные боли.

- Ортопедическая стоматология – платная или бесплатная?

- Это исключительно платная помощь, которая в программу ОМС не входит. Но есть льготные категории граждан, которым доступно протезирование по сертификатам. Это и ветераны труда, и участники специальной военной операции, молодым мамам доступно протезирование за счет средств регионального материнского капитала, и наши пациентки активно этим пользуются.

В Вырицкой поликлинике работают два стоматолога, которые полностью берут участников СВО под свою опеку – занимаются лечением и удалением зубов. В более сложных случаях, для решения вопроса протезирования эти пациенты приезжают на консультацию к нам в поликлинику.

Ветераны труда часто пользуются сертификатом на протезирование. В основном это люди в возрасте за семьдесят, которым нужно съемное протезирование, и в сумму сертификата – сейчас это 60 тысяч рублей – укладывается пара коронок и съемные протезы на две челюсти.

- Какие имплантаты предлагает городская стоматология для нельготной категории?

- На данный момент мы используем российские и корейские имплантаты. Зуб удаляется, и на его место ставится имплантат; в процессе хирург решает, сделать ли это одномоментно или в несколько этапов, с дальнейшей постановкой временной коронки.

- Несколько лет назад в Гатчине на ул. 7-й Армии было выделено помещение для детской стоматологии. Когда осуществится этот замысел?

- Очень надеемся, что в этом году. Там будет детское стоматологическое отделение на 10 кресел, в котором будут вести прием терапевты, хирурги, ортодонты. На сегодняшний день детские ортодонты принимают на Аэродроме вместе с детскими стоматологами-терапевтами, и это отделение там останется.

Хочу напомнить, что в стоматологической поликлинике в Госпитальном переулке, 4 принимаются только пациенты в возрасте от 18 лет, за исключением ортопедии, которая не делится на детскую и взрослую, и ортопед здесь может принять и подростка до 18 лет.

По телефону – утром, в интернете – в полдень

- Элина Юрьевна, больной вопрос: как попасть к стоматологу, если надо срочно?

- С острой болью вы приходите в регистратуру, и вам дают дополнительный талон. Если у вас экстренный случай – боль, откололась часть зуба – вы обязательно попадете к врачу в тот же день. Доктор может поставить временную пломбу, чтобы осколок не мешал, и дальше уже будет решаться вопрос, куда назначить пациента: на снимок, к хирургу, к ортопеду и т.д. Прицельные снимки и ортопантомограмма делаются в поликлинике в две смены утром и вечером и даже по субботам – в порядке живой очереди. КТ можно сделать в стоматологическом отделении поликлиники на Аэродроме.

- Напомните, как записаться к стоматологу в плановом порядке?

- Через колл-центр или на сайте Госуслуг и «Здравленрег»: zdrav.lenreg.ru/. Звонить надо в 8:00 по телефону: 81371-78-0-75. В интернете талоны выкладываются ровно в 12:00. Запись – на две недели вперед. Запись на платный прием ведется по телефонам: 8-921-401-1408, 8-911-719-7990.

Чтоб на корнях ничего не выросло

- Какие новации ожидаются в гатчинской стоматологии в 2026 году?

- Мы получили лицензию по челюстно-лицевой хирургии: в стационаре Гатчинской КМБ будут лечить пациентов с травмами, а также там будут проводиться сложные удаления зубов, восстановление и т. д. Плюс можно будет оказывать помощь лицам с психоневрологическими заболеваниями – взрослым и детям – под общим наркозом.

На данный момент, если человек пришел со сломанной челюстью, осложнениями в виде абсцесса, флегмоны, различных новообразований, мы даем направление в областную больницу.

- Часто такое встречается – абсцессы и т.п.?

- Очень много запущенных случаев. Люди сидят с больными зубами дома, боятся, занимаются самолечением и доводят до того, что уже весь отек спускается к шее либо поднимается к глазу, и это всё жизнеугрожающие состояния, требующие госпитализации.

- Как этого избежать?

- Раз в полгода профилактически посещать стоматолога и обязательно производить санацию полости рта: лечить кариес, удалять все оставшиеся зубные корни, даже если они не болят. Это очаг инфекции. На корнях может вырасти киста, которая может воспалиться, вызвать отек.

- При зубной боли – только удаление?

- Вовсе нет. Удалять больные зубы обычно склонны молодые люди, но такое уже не практикуется: «Я пришел – я хочу удалить». Делается обязательно рентген, если зуб сохранен, и на нем нет ни гранулем, ни кист, то, естественно, пациенту предлагается этот зуб полечить. 90% соглашаются.

Собственно, мы ведем разъяснительную работу, начиная с детского сада. Раз в месяц наши специалисты посещают либо одну из школ Гатчинского округа, либо садик, возят с собой большие макеты зубов, рассказывают, как правильно чистить зубы, и дарят детишкам песочные часы – чтоб засекали время чистки. В школах теперь, к сожалению, нет стоматологов, за исключением «Высшего пилотажа», где сейчас проходит лицензирование стоматологический кабинет, и два-три раза в неделю там будет проводить осмотры наш детский стоматолог.

- Специалистов хватит на все проекты?

- Штат стоматологической поликлиники укомплектован, но мы всегда рассматриваем кандидатуры новых врачей, тем более что планируется расширение детского отделения. Коллектив у нас перспективный, 90% – молодежь, сотрудники постоянно учатся, посещают все медицинские конференции и в курсе последних достижений в стоматологии. В 2026 году мы продолжим следовать нашему главному принципу: качественная, доступная и комфортная стоматология.

Беседовала Екатерина Дзюба