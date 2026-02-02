Культура становится ближе

Немного истории… Существовавший когда-то клуб закрылся в лихие 90-е, здание было заброшено и требовало немалых вложений. Много лет житель деревни, депутат местного Совета депутатов, член Совета ветеранов Сяськелевского территориального управления Владимир Васильевич Моталкин добивался, чтобы в деревне вновь появился очаг культуры.

Общими усилиями администрации Гатчинского района, Сяськелевского поселения, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области удалось решить эту проблему. В 2024 году выделенную под учреждение культуры квартиру отремонтировали, закупили необходимую мебель и оборудование. Теперь – это красивое, светлое, уютное помещение, где можно посмотреть кино, поиграть в настольные игры, провести мастер-класс или лекцию. А как показала практика - и небольшой концерт!

Ансамбль русской песни «Ивушка» под руководством Виктора Клюкина с энтузиазмом откликнулся на предложение

Совета ветеранов и подготовил праздничную программу на открытие клуба.

Участники праздника – жители деревни, члены Совета ветеранов – в ходе общения выразили свои пожелания по работе Дома культуры, а сотрудник Сяськелевского КДЦ предложила разные формы работы со всеми возрастными категориями.

Лариса Хведосюк, Мария Федорова