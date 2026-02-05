25 округов – по географии и демографии

Напомним, что в сентябре 2026 года будет избираться новый депутатский состав Законодательного собрания

Ленобласти – VIII созыва (одновременно пройдут выборы депутатов Госдумы РФ). Схема, принятая избирательной комиссией Ленинградской области, определяет новые границы 25 одномандатных округов. Изменения потребовались исходя из численности избирателей, которая за последнее десятилетие выросла на 9,24 %. Но рост оказался неравномерным. Например, во Всеволожском районе за десять лет прирост голосующих составил порядка 75 %, в Ломоносовском – около 38 %, а в Тосненском – чуть больше 3 %. В некоторых районах по сравнению с данными десятилетней давности показатели упали. Между тем, количество избирателей во всех одномандатных округах должно быть примерно одинаковым, и по законодательству схему округов требуется пересматривать раз в десять лет.

– В основе изменения схемы одномандатных округов лежит закон, потом – математика и география, потому что без нее округа нарезать невозможно, – говорит глава избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский. – За десять лет численность избирателей в Ленинградской области выросла на

119 713 человек. При этом максимальное увеличение наблюдается во Всеволожском районе, где было около 206 тысяч голосующих, а теперь – 361 тысяча, поэтому район получил еще один мандат – за счет тех округов, где численность избирателей уменьшилась.

Один эталонный мандат – это 57 389 избирателей. Из него может быть сформирован округ (±10 % к этой численности внутри района и ±20 %, если присоединяются территории другого района). Итого, когда количество всех избирателей Ленинградской области разделили на эталонные 57 389, получилось 25 одномандатных округов. Численность избирателей в новых округах, рассчитанная по правовому, математическому и географическому принципу, укладывается в законные рамки.

Михаил Лебединский также заметил, что только 10 муниципальных образований Ленобласти могут претендовать на самостоятельные мандаты в своих границах:

- Всеволожский район может претендовать на шесть мандатов, Гатчинский округ – на три, Тосненскому и Выборгскому районам полагается по два мандата. А, например, в Приозерском районе всего лишь 49 тысяч избирателей, и претендовать на самостоятельный мандат район не может. Поэтому часть территории Выборгского района предоставили Приозерскому, чтобы сформировать новый избирательный округ. И, соответственно, в границы этого округа вошел весь При-озерский район и небольшой участок Выборгского. Аналогично были образованы избирательные округа в Волосовском, Бокситогорском, Подпорожском, Лодейнопольском районах. Всего в Ленобласти восемь муниципальных образований, у которых нет самостоятельных мандатов, где избирательные округа образуются с помощью присоединения части других муниципальных образований.

Михаил Лебединский подчеркнул, что обязанностью избирательной комиссии было разработать и предоставить новую схему округов депутатам на утверждение. Документ подробно обсуждался на заседании постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям.