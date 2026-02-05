Число прошедших диспансеризацию в Ленинградской области увеличилось в 2025 году

Если в 2024 году онкологические заболевания на первых стадиях обнаружили у 3113 пациентов, то в прошлом году их число увеличилось до 3660.

«При плановой проверке здоровья у врачей появляется значительно больше возможностей продлить жизнь пациенту. Ведь наша общая цель — народосбережение. Мы прилагаем все усилия, чтобы борьба с раком была распределена адресно — по всему региону работают центры амбулаторной онкологической помощи. Также на базе ЛОКБ активно проводятся клинические исследования инновационных препаратов, внедряются новые методы лечения для исполнения целей национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”», — отметил Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению.