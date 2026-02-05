Число прошедших диспансеризацию в Ленинградской области увеличилось в 2025 году
В 2025 году более 900 тысяч жителей Ленинградской области прошли диспансеризацию, что повлияло на увеличение случаев диагностирования онкологических заболеваний на ранних стадиях. Об этом сообщил Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению во Всемирный день борьбы с раком.
Рубрики: Здравоохранение
Если в 2024 году онкологические заболевания на первых стадиях обнаружили у 3113 пациентов, то в прошлом году их число увеличилось до 3660.
«При плановой проверке здоровья у врачей появляется значительно больше возможностей продлить жизнь пациенту. Ведь наша общая цель — народосбережение. Мы прилагаем все усилия, чтобы борьба с раком была распределена адресно — по всему региону работают центры амбулаторной онкологической помощи. Также на базе ЛОКБ активно проводятся клинические исследования инновационных препаратов, внедряются новые методы лечения для исполнения целей национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”», — отметил Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению.
