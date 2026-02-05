Стартовал 21-й Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива»

Основная цель проведения конкурса - привлечение молодёжи к государственному управлению через её участие в законотворческой деятельности, выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов молодёжи для подготовки законодательных инициатив. Как подчеркивают организаторы, этот конкурс - для активных молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, которые стремятся к законотворческой деятельности. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими инициативами и представить его для оценки перед экспертным жюри.

Конкурс состоит из двух туров – Всероссийский заочный конкурс и Всероссийский очный конкурс (молодежный форум). На Всероссийский заочный конкурс материалы направляются на экспертизу в экспертные советы по электронной почте mzi21@mail.ru. Всероссийский очный конкурс предполагает выступления соискателей с результатами своей работы и их защиту перед жюри – экспертными советами. Отборочные туры конкурсных мероприятий состоятся с 1 января по 30 марта и с 3 августа по 9 сентября 2026 года. Заключительные очные туры Конкурса - весенняя и осенняя сессии Всероссийского молодежного форума "Моя законотворческая инициатива" пройдут в Москве на ВДНХ с 19 по 21 мая и с 13 по 15 октября 2026 года.

В 2026 году направлениями конкурсных работ определены: государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика; энергетическая политика; региональное законодательство; миграционное законодательство.

Предыдущий, двадцатый по счету конкурс, завершился осенней сессией Всероссийского молодёжного форума «Моя законотворческая инициатива»: в нем приняли участие 1195 соискателей из 388 образовательных и научных организаций, представляющих 69 субъектов Российской Федерации. Победу завоевал 51 соискатель – все они получили золотые знаки отличия «Депутатский Резерв». Призерами Конкурса стали 285 соискателей. Более 90 соискателей и научных руководителей конкурсных работ получили другие медали и знаки отличия: «За лучшую научную студенческую работу», «За успехи в исследовательской и проектной деятельности «Будущее Российской Науки», «За успехи в исследовательской и проектной деятельности обучающихся «Лидер наставничества», «За успехи в научно-исследовательской работе студентов», «За творческий вклад в науку, культуру и образование России».

Подробнее о сроках и формах проведения Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций «Моя законотворческая инициатива» и условиях участия в нем можно узнать на портале оргкомитета конкурса