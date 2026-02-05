За свидетельством о рождении – в Ленинградскую область!

28 января депутаты Законодательного собрания приняли соответствующие изменения в Социальный кодекс региона. Это нововведение предложили члены постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, которую возглавляет депутат-единоросс Татьяна Бездетко.

Как показала статистика, более 40 % маленьких жителей Ленинградской области, получающих меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета, имеют государственную регистрацию рождения в других субъектах РФ. В основном – в Петербурге. Получается, что официально у нас рождаемость не поспевает за выплатами – льготы в Ленобласти получает больше народу, чем родилось. Депутаты решили устранить этот казус.

– Жители Ленинградской области зачастую рожают и регистрируют рождение детей в Санкт-Петербурге, а потом возвращаются домой – в Ленинградскую область – и обращаются за всеми региональными льготами и выплатами. Получается, что показатели рождаемости у нас ниже, чем в Северной столице, а затраты мы несем большие, – поясняет Татьяна Бездетко. – И вот сейчас, чтобы простимулировать жителей Ленинградской области регистрировать новорожденных в 47 регионе, мы на комиссии разработали такой законопроект и внесли предложение. Теперь региональные меры поддержки многодетная семья будет получать только в том случае, если ребенок зарегистрирован в Ленинградской области.

К слову, мер поддержки многодетных в Ленобласти немало: региональный материнский капитал, автомобиль, дополнительное единовременное пособие при рождении тройни и более – три миллиона рублей, единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий.

При этом относительно самого места рождения условий не ставится. Как уточнила Татьяна Викторовна, появиться на свет ребенок может в любом регионе – главное, местом государственной регистрации рождения должна быть Ленинградская область:

- Я считаю, что это правомерно: в Ленинградской области очень много мер социальной поддержки для повышения рождаемости. Поэтому практически единогласно депутатами Законодательного собрания этот закон был принят.