7 лет колонии за фейки о Российской армии

30 января Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему технику ПИЯФ 51-летнему Дмитрию Богмуту, внесенному Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Собранные Следственным отделом по городу Гатчине Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ – за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

Следствием и судом установлено, что в 2023 году осужденный разместил на одном из сайтов в интернете 17 записей, в которых, согласно заключению экспертизы, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории другого государства. В своих записях гражданин использовал оскорбительные выражения в отношении россиян и военнослужащих, распространял клевету о действиях российских военных в ходе специальной военной операции, выражал поддержку и одобрение ВСУ. И весь этот контент был доступен неограниченному кругу лиц в Сети.

Обвинительный приговор стал результатом двухлетнего расследования и многоэтапного судебного процесса. В ходе предварительного следствия был выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза. Следствием получены доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемого ему преступного деяния. Были подробно изучены скриншоты публикаций, переписка, показания свидетелей и экспертов.

По ходатайству следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подсудимый своей вины не отрицал и более того – на одном из судебных заседаний он открыто заявил о том, что верит в собственные пасквили, потом начал работать на публику, бравируя своими виртуальными подвигами, и окончательно вжился в образ «борца с режимом».

При этом, по данным суда и следствия, «узнику совести» вменяется не разовый репост украинского фейка, не грубый комментарий или некорректное высказывание в личной переписке – действия осужденного носили систематический характер. На просторах интернета он планомерно распространял лживые сведения о действиях Российской армии, публиковал вымышленные факты о ходе специальной военной операции, используя в качестве источников анонимные украинские паблики. Не брезговал и фейковыми видео.

Многочисленные экспертизы подтвердили, что распространяемая осужденным информация не соответствовала действительности и имела ярко выраженную антироссийскую направленность.

По приговору Гатчинского городского суда осужденный отправится на семь лет в колонию общего режима. После отсидки ему в течение четырех лет будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.