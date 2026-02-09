Областной парламент рассмотрит законопроект о льготных тарифаx на электроэнергию

Напомним, действие аналогичного закона истекло 31 декабря 2025 года, а процедура продления его срока не была завершена вовремя. Законопроект был принят на январском заседании областного парламента в первом чтении и вызвал ряд замечаний (в связи с этим позднее был отозван инициаторами). Как говорится в обосновании, «поскольку процедура согласования вышеназванного проекта вышла за пределы срока действия Областного закона № 92-оз, внесение в него изменений на сегодняшний день невозможно».

Законопроект, внесенный 5 февраля губернатором, определяет категории лиц, имеющих право на льготы (остались без изменений): физические лица, постоянно проживающие в регионе не менее года и являющиеся собственниками домовладения, а также товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие организации и садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Новым условием является обязательное отсутствие задолженности по оплате электроэнергии.

Следует пояснить, что льготные тарифы будут применяться для потребителей, относящихся ко второму диапазону потребления электроэнергии (от 1500 кВт*ч до 4500 кВт*ч в месяц включительно). Эта величина для них превысит размер тарифа, установленного для первого диапазона, лишь на 25%. Разница в доходах энергосбытовых организаций будет компенсироваться за счёт субсидий из областного бюджета. На эти цели в 2026 году планируется выделить 136 млн рублей.

Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу под руководством Михаила Коломыцева, рассмотрев законопроект на своем внеочередном заседании 9 февраля, поддержала его. В случае принятия Законодательным собранием закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, но будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2026 года. Его действие рассчитано до 31 декабря 2026 года.

«Текст и концепция закона фактически не изменились. По просьбе комиссии дано разъяснение понятия «задолженность». Что касается механизма перерасчета, он будет произведен автоматически», – заверил председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области Евгений Андреев.

Комиссия вернется к обсуждению темы тарифов в ближайшее время, в том числе чтобы оценить эффективность реализации принятого закона.

