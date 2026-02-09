Ленобласть будет строить новые детские лагеря отдыха
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал создание программы строительства новых детских лагерей отдыха.
Рубрики: Общество
«В год #командасозидания47 впервые в современной истории региона беремся за такие объекты.
Все предложенные главами администраций объекты хорошо проработаны, действительно, выбраны лучшие локации для детского отдыха: дополнительный корпус лагеря в Тайцах, новые стройки в Шапках «Озерный край» и «Ладожец» в Коккорево, реконструкция в Приладожском.
Поручил начать проектирование в 2026, а с 2027 составить пятилетнюю программу строительных работ», — заявил глава региона.
