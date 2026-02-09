Три семейные команды из Ленинградской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Об этом рассказал генеральный директор Президентской платформы, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. Он отметил, что участники с успехом выполнили серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий. Теперь они смогут побороться за главные призы конкурса – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Полуфинал конкурса «Это у нас семейное» в Санкт-Петербурге продолжался 4 дня, в очном мероприятии принимали участие 272 семейные команды из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

«Только что в Санкт-Петербурге завершился масштабный и очень душевный полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для участников Северо-Запада. На одной площадке собрались 1418 человек, которые справились с творческими, спортивными и интеллектуальными заданиями, но самое главное – прошли испытание на сплоченность. Возникло ощущение одного большого праздника, где каждый чувствовал себя частью большой семьи. Для нас особенно ценно, что сами участники говорили: главное — не победа, а возможность вместе, всей семьей, сделать большое и важное дело, заложить новую традицию. В круговороте будней мы часто откладываем такое простое, но бесценное время с близкими. Этот конкурс стал ярким напоминанием о том, что семья — наша самая надежная опора и главная ценность. От всего сердца поздравляю победителей полуфинала – 53 семьи. До встречи в финале, который состоится в День семьи, любви и верности», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Победителями полуфинала стали три семьи из Ленинградской области: это семьи Абрамовых, Никитиных; Петрович, Петровых; Поповых. Теперь они отправятся на финал конкурса «Это у нас семейное», который пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года в Москве, а после него смогут отправиться в семейные путешествия по России.

Продолжатели династии по спортивным бальным танцам семья Поповых из города Сосновый Бор воспитывает четверых детей.

«Нам помогла слаженная работа, мы проявили сплоченность, работали на результат, распределяли роли, старались не волноваться. Мы благодарны конкурсу «Это у нас семейное», что он помог нам чаще собираться вместе», – рассказали Поповы.

Финалисты были определены по итогам оценочных испытаний, в рамках которых участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, среди них была и интеллектуальная викторина Знание.Игра от Российского общества «Знание». Помимо этого, часть заданий была связана с культурным кодом России – ключевой темой второго сезона. А сама программа полуфиналов посвящена теме «Быть семьей».