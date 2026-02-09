«Несмотря на спортивную блокаду, Россия продолжает растить чемпионов. Спортивные игры проходят под покровительством православной церкви, в крае, где князь Александр Ярославич разбил шведское войско и навеки вошёл в историю с именем Невский. Спорт укрепляет тело, а вера — дух. Желаю ребятам побед — и в спорте, и в жизни», — отметил глава региона Александр Дрозденко.

Участники 12-14 лет из 26 регионов страны будут соревноваться в хоккее с мячом, сноуборде, кёрлинге, лыжах, биатлоне и испытании по нормативам ГТО. Спортивные баталии пройдут до 13 февраля на объектах области: «Кавголово», «Красное озеро», «Ладога Арена».

Помимо спортивной части участников соревнований ожидают увлекательные экскурсии и встречи с представителями духовенства.