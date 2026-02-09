В Ленинградской области стартовали первые зимние игры Александра Невского
Во Всеволожском районе в парке «Песчанка» прошло открытие первых Международных зимних спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского. Более 500 спортсменов из 26 регионов подняли флаги своих областей и республик, приветствуя коллег и зрителей соревнований.
Рубрики: Спорт
«Несмотря на спортивную блокаду, Россия продолжает растить чемпионов. Спортивные игры проходят под покровительством православной церкви, в крае, где князь Александр Ярославич разбил шведское войско и навеки вошёл в историю с именем Невский. Спорт укрепляет тело, а вера — дух. Желаю ребятам побед — и в спорте, и в жизни», — отметил глава региона Александр Дрозденко.
Участники 12-14 лет из 26 регионов страны будут соревноваться в хоккее с мячом, сноуборде, кёрлинге, лыжах, биатлоне и испытании по нормативам ГТО. Спортивные баталии пройдут до 13 февраля на объектах области: «Кавголово», «Красное озеро», «Ладога Арена».
Помимо спортивной части участников соревнований ожидают увлекательные экскурсии и встречи с представителями духовенства.
