Ленобласть продолжает расселение аварийного жилья
Утверждена региональная программа расселения аварийного жилья на 2026-30 годы, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Рубрики: Общество
«79 тысяч кв метров аварийного жилья расселим при поддержке федерального бюджета. Это, так называемая, программная часть работ по расселению.
Еще 11 тысяч квадратов аварийных метров для расселения дополнительно возьмет на себя бюджет Ленинградской области.
Программа реализуется во всех районах Ленинградской области и улучшит жизнь почти 5000 человек.
При наличии бюджетных возможностей будем увеличивать показатели», — рассказал губернатор Ленинградской области.
