НКО Ленобласти помогут сдать отчетность
Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области расширяет возможности в сфере предоставления государственных услуг для НКО.
Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Ленинградский областной «МФЦ» подписали соглашение о предоставлении специалистами учреждения новой услуги, предусматривающей консультационную помощь и техническую поддержку некоммерческим организациям при сдаче отчетности.
Теперь некоммерческие организации смогут обратиться в подразделения МЦФ «Мои документы» для получения услуг по оказанию консультационной помощи:
- по предоставлению в Минюст отчетности в электронном виде (заполнение формы электронного документа до этапа его подписания ЭЦП);
- в публикации уставов НКО посредством Портала Минюста России.
«Соглашение дает возможность получить квалифицированную помощь специалистов даже в самых отдаленных уголках 47 региона и максимально комфортно перейти к сдаче отчетов в электронном виде», - отметил начальник Главка Евгений Орловский.
Напомним, с 1 января 2026 года отчетность НКО подается только в электронном виде через личный кабинет на Портале Минюста России для НКО (https://nco.minjust.gov.ru/). Срок сдачи отчетов - 15 апреля года, следующего за отчетным.
В Ленинградской области госуслуги НКО будут оказывать в 42 офисах МФЦ, их специалисты пройдут дополнительное обучение.
Список адресов МФЦ размещен на сайте Главного управления: https://to78.minjust.gov.ru/uploaded/files/perechen-mfts-lenoblasti.pdf.