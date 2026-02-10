НКО Ленобласти помогут сдать отчетность

Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Ленинградский областной «МФЦ» подписали соглашение о предоставлении специалистами учреждения новой услуги, предусматривающей консультационную помощь и техническую поддержку некоммерческим организациям при сдаче отчетности.

Теперь некоммерческие организации смогут обратиться в подразделения МЦФ «Мои документы» для получения услуг по оказанию консультационной помощи:

- по предоставлению в Минюст отчетности в электронном виде (заполнение формы электронного документа до этапа его подписания ЭЦП);

- в публикации уставов НКО посредством Портала Минюста России.

«Соглашение дает возможность получить квалифицированную помощь специалистов даже в самых отдаленных уголках 47 региона и максимально комфортно перейти к сдаче отчетов в электронном виде», - отметил начальник Главка Евгений Орловский.

Напомним, с 1 января 2026 года отчетность НКО подается только в электронном виде через личный кабинет на Портале Минюста России для НКО (https://nco.minjust.gov.ru/). Срок сдачи отчетов - 15 апреля года, следующего за отчетным.

В Ленинградской области госуслуги НКО будут оказывать в 42 офисах МФЦ, их специалисты пройдут дополнительное обучение.

Список адресов МФЦ размещен на сайте Главного управления: https://to78.minjust.gov.ru/uploaded/files/perechen-mfts-lenoblasti.pdf.