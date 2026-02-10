В Гатчинском округе откроется музей Колобанова

«Считаю Ленинградское отделение Российского военно-исторического общества одним из лучших в стране: здесь не проводят мероприятий «для отчетов», работа отделения — новые музеи и мемориалы, поднятая и восстановленная военная техника, поисковые экспедиции и подростковые сборы.

С руководителем отделения РВИО в Ленинградской области Олегом Титберия согласовали планы на 2026 год.

Откроем:

Музей «Дорога жизни — Большая Земля» в Кобоне;

Музей Зиновия Колобанова в Гатчинском районе к 85-ой годовщине знаменитого боя и представим фильм о судьбе героя;

Продолжим строительство:

Музея Ленинградской битвы и Красноборских операций 1941-44 годов в Тосненском районе.

Проведем конкурсы на концепции мемориалов:

Павшим участникам Красноборских оборонительной и наступательных операций Ленинградского фронта;

Первопроходцу ледовой трассы Дороги жизни мотоциклисту Сергею Максимовичу Сергееву.

Дал поручение подобрать участок для строительства визит-центра «Русская Арктика». Часть экспозиции составят машины и механизмы, найденные и бережно восстановленные участниками северных экспедиций Ленинградского отделения РВИО. Проработаем идеи для интерактивного наполнения экспозиции», — сообщил Александр Дрозденко.