Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.02.2026 с 10:00 до 17:30

Пудостьское ТУ:

д. Педлино.

 

11.02.2026 с 10:00 до 16:00 

Вырицкое ТУ:

д. Озерешно,

д. Ольховец,

п. Чаща,

д. Нестерково,

п. Дальний,

д. Тарасино,

д. Воцко,

д. Кремено.

 

11.02.2026 с 11:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Монделево.     

 

11.02.2026 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ТУ:

гп. Вырица:

ул. Сергучевская д. 2, 4; 

ул. Андреевская д. 6-16 .        