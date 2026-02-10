Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
11.02.2026 с 10:00 до 17:30
Пудостьское ТУ:
д. Педлино.
11.02.2026 с 10:00 до 16:00
Вырицкое ТУ:
д. Озерешно,
д. Ольховец,
п. Чаща,
д. Нестерково,
п. Дальний,
д. Тарасино,
д. Воцко,
д. Кремено.
11.02.2026 с 11:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Монделево.
11.02.2026 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ТУ:
гп. Вырица:
ул. Сергучевская д. 2, 4;
ул. Андреевская д. 6-16 .
