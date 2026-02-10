«Старые песни о главном …»

Гитара, густой голос запевает, а другие тонко подхватывают:

Гатчина, ты, моя Гатчина,

Древняя ижорская земля,

Гатчина, ты, моя Гатчина,

Дивная жемчужина моя!

Сильный голос принадлежит автору-исполнителю, поэту Владимиру Васильевичу Кошелеву. Подпевают и внимательно слушают – многочисленные зрители, собравшиеся на его творческий вечер в рамках литературного клуба «В гостях у Куприна».

Открыл встречу организатор и вдохновитель создания клуба Юрий Давыдкин. Коротко представил гостя - лауреата российских литературных премий, участника клуба авторской песни «Шхуна», актера творческого объединения «Театр и К°» и многих других творческих коллективов города. Пока шло перечисление всевозможных регалий, Владимир Кошелев явно чувствовал себя не в своей тарелке.

- И еще он очень скромный человек! – подвел итог своей речи Юрий Давыдкин.

Зрители всё продолжают подходить, в зале обычная суматоха со стульями и шубами.

- Постараюсь выступить похуже, чтобы в следующий раз пришло меньше народу, - улыбается артист.

Шутка публике понравилась.

- В музее великого нашего писателя Александра Ивановича Куприна как-то неловко говорить о своем творчестве, но я всё же попробую, – Владимир Васильевич поначалу говорит негромко, волнуется, но доброжелательность публики придает ему сил. Слайды на большом экране сопровождаются стихами и песнями. Публика в зале музея приблизительно одного возраста с автором.

- Однажды, отвечая на вопрос о моем возрасте, я вдруг подумал: как же давно я родился. Ведь это случилось в конце первой половины прошлого века! Как быстро и незаметно пролетела жизнь! Сколько больших и малых событий произошло за эти годы: со мной, с родными и близкими, со страной, с планетой Земля... Я ощутил себя крохотной частицей безграничной Вселенной и подумал, а что будет после нас, какой след мы оставим в этом мире, заметит ли его кто-нибудь?

Фотографии из пионерского детства и комсомольской юности вызывают у зрителей самый живой отклик. Практически в каждом семейном альбоме есть подобные фото.

Звучат первые стихотворные опыты юного поэта. В них уже слышен ответ, зачем и почему он взялся за перо тогда и продолжает писать стихи по сей день.

…Наверное, затем, чтоб мир вокруг

Хотя бы в строчках выглядел получше…

Так много грязи в нем и всяких мерзких штук,

Что разгрести невольно тянет эту кучу…

Молодые люди тех лет ничем не отличаются от нынешних, за одним исключением – взгляда и улыбки. Послевоенные дети выглядят взрослее. В стихотворении, написанном к школьному выпускному, уже звучат самые серьезные нотки.

…Ждет нас жизнь – наш новый учитель,

Незнакомый и очень строгий.

Постепенно портрет одного человека – уроженца города Гатчины Владимира Кошелева – превращается в нечто большее, в коллективный портрет нескольких послевоенных поколений, вечер-воспоминание о великой и безвозвратно ушедшей от нас эпохе СССР. Студенты и инженеры 1960-70-х, сотрудники разнообразных НИИ, в случае Владимира Кошелева, выпускника Военмеха. Умение работать до седьмого пота и отдыхать на полную катушку. Традиционно 1 апреля институт отправляется в лагерь отдыха под Лугой, чтобы отметить «День дурака». Костюмированные представления, «пропесочивается», невзирая на лица, начальство. Достается от острослова и друзьям-коллегам, но всё вполне добродушно, с налетом того романтического, уважительного отношения друг к другу. Глядя на «дуракаваляния» взрослых людей, трудно представить, что именно они создавали первый советский луноход, разнообразные виды оружия, которое и сегодня служат стране.

Фотографии на экране сменяют друг друга в течение нескольких минут, но между ними пролетают годы и десятилетия.

Вот на экране свадебное фото, на следующем - уже 55 лет совместной жизни с супругой Натальей Георгиевной.

Эй, вы, кони, годы-кони,

Всё быстрей летят вперед!

И никто вас не догонит,

И назад не повернет!

Владимир Кошелев вовсе не обитает только в заоблачных высях поэзии. Цикл стихов «Всё, что было не со мной, помню…» посвящен Великой Отечественной войне.

В зале музея А.И. Куприна то и дело смех уступает место печали и вновь сияют улыбки на лицах собравшихся. Они за неполные полтора часа словно прожили вместе с автором собственную жизнь. Различие разве в том, что Всевышний дал Владимиру Васильевичу Кошелеву талант облечь наши общие радости, разочарования и надежды в поэтические строки.

Заканчивался вечер песней «Люди, словно мосты, над рекой мирозданья». Может быть, наше предназначение на этой Земле именно в том и состоит, чтобы стать мостами между берегами прошлого и будущего?

Бурный паводок нам бьет весною в опоры –

Все грозит оторвать, закружить, унести...

Но проходит весна, затихают стихии напоры –

Мы стоять остаемся, житейскую вахту нести.

Очередная встреча в рамках литературного клуба «В гостях у Куприна» состоится 28 февраля. Нас ждет встреча с поэтессой Аурелией Мидой. Начало в 17.00, вход свободный.

Андрей Павленко