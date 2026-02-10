Вектор добра: три года гатчинскому «Добро.Центру»

«Добро.Центр. Гатчина» открылся в январе 2023 года, став одной из первых площадок одноименного Всероссийского проекта в Ленинградской области. Главная задача проекта – помочь людям делать добрые дела, дать возможность каждому проявить свою инициативу, в том числе присоединившись к волонтерской деятельности.

Встреча, посвященная дню рождения «Добро.Центра. Гатчина», объединила активистов, волонтеров и партнеров центра. Поздравить виновников торжества пришли представители властей и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. В уютном зале за теплым чаепитием подвели итоги 2025 года, обсудили развитие социальных инициатив и возможности экосистемы Добро.РФ, поговорили о том, что значит жить в ритме добра.

Как рассказали волонтеры Молодежного центра, за три года работы «Добро.Центра» было проведено огромное количество мероприятий по разным направлениям – благотворительность, социальное, спортивное, патриотическое волонтерство, эко- и зооволонтерство. «Добро.Центр» взаимодействует с людьми разного возраста, профессий и социального статуса: активистами, школьниками, студентами, экологами, фондами, предпринимателями, журналистами, с различными организациями Гатчины. В 2024 году в «Добро.Центре» открылось уникальное пространство – «Добро.Полочка», где представлены изделия ручной работы, изготовленные людьми с ограниченными возможностями здоровья. Все эти вещи можно приобрести, поддержав тем самым их создателей.

Волонтеры «Добро.Центра» оказывают помощь на крупнейших мероприятиях города, участвуют в фестивалях, форумах и конференциях. Как они считают, большие и малые добрые дела одинаково важны, являя собой бесценные моменты человеческого тепла. Молодые люди помогают пожилым людям и ветеранам, спасают бездомных животных, сажают деревья. Летопись таких поступков внесена в первый том «Книги добрых дел Гатчинского округа», подготовленный волонтерами. Сейчас готовится второй том этого замечательного издания.

Как рассказала руководитель Молодежного центра Гатчинского округа Виктория Чернова, только за 2025 год добровольцы «Добро.Центра» провели больше 150 мероприятий, посвятив им 16 тысяч часов своего времени.

- Благодаря созданным во всех уголках Гатчинского округа молодежным объединениям в наши ряды активно вовлекается всё больше добровольцев, – отметила Виктория Сергеевна. – В значительной степени этому способствует платформа Добро.РФ, которая стала настоящим цифровым мостом, объединяющим активных жителей.

Собравшихся приветствовала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Она искренне поблагодарила добровольцев за их гражданскую позицию, за стремление делать окружающий нас мир лучше.

- Три года в ритме добра! Я горжусь тем, что в нашем округе реализована такая замечательная инициатива. В «Добро.Центр» приходят люди неравнодушные, те, для кого ценна жизнь других. 2026 год в Ленинградской области назван Годом команды созидателей. И вы как раз та команда созидателей, которая, занимаясь небольшими проектами, наполняет жизнь глубоким содержанием. Мы, в свою очередь, будем продолжать поддерживать развитие как «Добро.Центра», так и молодежного движения в целом.

Добрую активность гатчинской молодежи отметил и председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Михаил Соколов.

- Наши добровольцы принимают участие в больших, по-настоящему значимых мероприятиях, – напомнил он. – Так, например, сейчас во Всеволожске стартуют Первые зимние спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. Для поддержки этого события мы собрали большой волонтерский корпус – это яркие ребята, которые по зову сердца включаются в эту работу. Не менее важно, когда волонтеры занимаются какой-то небольшой задачей – проблемой одного человека. И наша задача – видеть их, поддерживать и включать в наше сообщество.

Как отметил Михаил Соколов, поддержка «Добро.Центров» остается одним из приоритетных направлений комитета по молодежной политике. В Ленинградской области работает уже 16 «Добро.Центров», а в текущем году планируется открыть еще семь. По предложению комитета по молодежной политике и при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с этого года в каждом районе региона вводятся новые удаленные специалисты по работе с молодежью Ресурсного добровольческого центра. Они станут опорой для команд, развивающих «Добро.Центры» на местах.

- Путь, который проделал гатчинский «Добро.Центр» – колоссальный, – уверен руководитель Ресурсного добровольческого центра Сергей Иващенко. – При этом «Добро. Центр» – своего рода единая точка сборки, куда может прийти любой человек, который хочет делать добрые дела. И именно здесь у него есть возможность себя реализовать. Каждый седьмой волонтер Ленинградской области – из Гатчинского округа, и это огромное достижение. Практики, которые мы используем и развиваем на базе «Добро.Центра» и Ресурсного добровольческого центра – лучшие в Российской Федерации.

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области волонтеров «Добро.Центра» приветствовал Александр Русских.

- Объем проделанной работы, конечно, огромный, – отметил Александр Владимирович. – Гатчина не зря считается флагманом преобразований в сфере добровольчества. Это стало возможным потому, что в Гатчинском округе работает большая слаженная команда – это и культура, и образование, и работа ветеранских и спортивных организаций, и, конечно, работа наших добровольцев, в том числе людей, которые находятся сегодня в этом зале.

Что означает быть в ритме добра? Этот вопрос был задан гостям «Добро.Центра», и каждый ответил на него по-своему.

- Добро для меня, наверное, – любовь, радость и взаимопонимание, – призналась председатель Совета ветеранов Гатчинского округа Людмила Голубева. – А еще это искренняя забота и бескорыстные поступки. Это, наверное, самое главное. Я считаю, что всё то добро, которое мы отправляем в мир, вдвойне возвращается к нам. Это абсолютно точно, о чем говорит и мой жизненный опыт.

«Добро.Центр. Гатчина» приглашает всех, кто хочет творить добро, в свое пространство, где поддерживается атмосфера тепла, дружбы и взаимоподдержки. Адрес Молодежного центра Гатчинского округа и «Добро.Центр. Гатчина»: г. Гатчина, ул. Достоевского, 2. Телефон: 8-950-045-57-78. Следить за новостями «Добро.Центра» можно в одноименном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Юлия Лысанюк