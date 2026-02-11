«Ведь эта память – наша совесть она, как сила нам нужна»

Помнится изложение четвероклассника из 4-й средней школы о блокаде, написанное и опубликованное в газете «Гатчинская правда» в конце 60-х годов: «Во время войны была блокада. Во время блокады был голод. Хлеба не было совсем и поэтому приходилось масло намазывать прямо на колбасу». Когда позднее в школе учитель объяснил ребенку, что норма хлеба была «125 блокадных грамм с огнем и смертью пополам», хлеба, в котором и не было настоящего хлеба, а была липкая смесь из опилок, глины, столярного клея и жмыха, школьник был искренне потрясен.

Мы не имеем право замалчивать великий подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Мы должны напоминать об этих гордых и горьких страницах нашей истории новым поколениям. Нельзя успокаиваться! Сегодня мы осознали, что фашизм в 1945 году не был побежден до конца, он притаился, огрызается и ждет своего часа.

31 января в Доме культуры деревни Малое Верево состоялся тематический вечер «Живая память», посвященный 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда и освобождению Гатчины и Гатчинской земли от немецко-фашистской оккупации 1941-1944 годов.

Этот вечер был подготовлен и проведен в рамках проекта «Третий возраст - новые возможности» при поддержке Гранта губернатора ЛО творческими силами Школы третьего возраста с участием арт-студии «Театр поколений», Молодёжного центра и Гатчинского дома молодёжи с участием творческого объединения «ТЕАТР и К°», а также творческими работниками Дома культуры деревни Малое Верево.

Актеры творческого объединения «ТЕАТР и К°» совместно с актерами арт-студии «Театр поколений» подготовили и показали зрителям спектакль «Телефонный разговор» по фантастическому рассказу писателя Кира Булычева. Это история о том, как успешный бизнесмен Вадим Николаевич из XXI века звонит своему компаньону по бизнесу, а в этот момент из-за атмосферных явлений происходит сбой связи, и он случайно дозванивается до голодной и истощенной тринадцатилетней девочки Нины, ждущей с работы свою маму в промерзшей коммунальной квартире блокадного Ленинграда в ноябре 1942 года. Разговор двух незнакомых людей из разных веков и урок, поданный блокадной девочкой Ниной взрослому мужчине, и составляет содержание этого спектакля.

А после спектакля состоялось интерактивное общение со зрителями на тему вечера и показанного спектакля. Зрители рассказали о своих родных и близких – участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто жил и боролся в блокадном Ленинграде.

В заключение вечера ветераны Школы третьего возраста Светлана Васильевна Ермакова и Валентина Геннадьевна Овчинникова выступили с чтением стихов о Великой Отечественной войне и поделились личными воспоминаниями.

Зрители благодарили организаторов вечера и просили в дальнейшем продолжить проведение новых совместных проектов и мероприятий.

Татьяна Троицкая