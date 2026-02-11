В Гатчине состоялось открытие Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО»

В феврале для оказания адресной помощи нуждающимся слоям населения, в том же числе семьям СВО, народным музеям и социальным учреждениям в населённых пунктах Ленинградской области отправится более 100 добровольцев.

«Снегирь», «Сыч», «Сокол» и «Сова» — четыре отряда, названные в честь птиц, вылетели в Ломоносовский, Бокситогорский, Лужский и Выборгский районы. 100 студентов будут помогать пожилым людям, ветеранам СВО, народным музеям и социальным учреждениям.

Также ребята проведут концерты, мастер-классы и уроки о важном. Участники (бойцы) отрядов делятся, что волонтерская деятельность в «Ладожском десанте» помогает им развивать самые разные навыки, которые не освоить в учебных аудиториях.

«Это очень большая методическая и подготовительная работа. Ребята начинают собираться в районе сентября-октября месяца. После этого еженедельно несколько раз в неделю проводятся репетиции, когда они репетируют те концерты и мастер-классы, которые они будут показывать детям. Местным жителям параллельно проводится работа непосредственно с районом, они обращаются в фонд «Защитники Отечества», в региональные штабы #МЫВМЕСТЕ, ветеранские советы собирают заявки от администрации, чтобы помощь была наиболее точечной именно тем людям, которым она прежде всего нужна», — рассказал Сергей Иващенко, руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленобласти и член Правления студенческих отрядов Ленинградской области.