Взвешенный подход к кредитованию

Несмотря на то, что значительное удешевление кредитов наступит еще не скоро, не всегда при решении жизненных задач есть возможность обойтись без заемных средств. Однако решение о принятии долговых обязательств должно быть осознанным и взвешенным.

Перед тем, как подписать кредитный договор:

- детально оцените ситуацию, требующую привлечение кредитных средств. Действительно ли это необходимо, есть ли возможность отсрочить реализацию задуманного путем формирования накоплений, ожидания более лояльных условий кредитования. Правильно расставьте приоритеты: тратить заемные средства на спонтанные/эмоциональные приобретения-плохое решение Проанализируйте свой семейный/личный бюджет на возможность его разумной оптимизации, высвобождения свободных средств для накоплений. Сберегать выгоднее, чем занимать- потребуется время, но, возможно, удастся обойтись без заемных средств, если ситуация не чрезвычайная;

- оцените возможность снижения переплаты по кредиту: есть ли перспективы досрочного (частичного в том числе) погашения задолженности;

- объективно оцените свой «финансовый профиль»: несмотря на то, что перед одобрением кредита финансовое положение потенциального заемщика оценивается кредитором, реальное положение дел знает лишь сам заемщик. Детально рассчитайте свою финансовую нагрузку, учитывая все обязательства (как постоянные, так и периодические). Не всегда финансовая нагрузка формируется только из обязательных расходов (ЖКХ, связь, питание/одежда, транспорт, обучение), могут быть и социальные обязательства (например, помощь нетрудоспособным родственникам, благотворительность, подарки близким). Если такие расходы есть, их также нужно брать в расчет;

- смоделируйте антикризисный план: каким способом удастся преодолеть возможные финансовые затруднения? Есть ли финансовый резерв на такой случай (финансовая подушка безопасности на 3-6 месяцев обязательных расходов, включая кредитные платежи)? Действующее законодательство позволяет рассчитывать на предоставление кредитных каникул на срок до 6 месяцев при снижении дохода на 30 %. Это шанс на передышку для возвращения финансовой стабильности, но соответствовать условиям предоставления такого льготного периода кредитования удается не всем, а накопленные за этот период долги все равно придется отдавать;

- не поддавайтесь соблазну взять ненужное: это касается увеличения кредитного лимита или предложения по оформлению одобренной банком «кредитки». Зачастую банки предлагают своим клиентам кредитные карты (без отдельного запроса от заемщика). Процентные ставки по таким продуктам одни из самых высоких в потребкредитовании, а соблюдении беспроцентного периода (грейс-периода) требует четкого соблюдения финансовой дисциплины и контролирования своих трат;

- если для снижения ставки по потребительскому кредитованию предлагается предоставить залог, не рискуйте единственным жильем или автомобилем;

- если кредитование необходимо, внимательно изучите разные кредитные предложения, сравните условия, оцените итоговую переплату. Если снижение ставки доступно при наличии страхования, использования дополнительных услуг, сделайте расчет вариантов. Не всегда расходы на дополнительные услуги компенсируются снижением ставки кредитования. Выбрав оптимальный для себя вариант, изучите все договорные условия (договор и все приложения к нему). В том числе: размер штрафных санкций, тарифы на обслуживание, условия о снижении/увеличении ставки кредитования, условия грейс-периода и другие.

