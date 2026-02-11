Как стать областным ветераном труда

Кому и как присваивается звание

Звание «Ветеран труда Ленинградской области» присваивается гражданину РФ при одновременном (!) соблюдении следующих условий:

- постоянное проживание на территории Ленинградской области;

- осуществление трудовой деятельности на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга (Ленинграда) не менее 35 лет для мужчин, не менее 30 лет для женщин и не менее 25 лет для женщин, награжденных почетным знаком Ленинградской области «Слава матери»;

- достижение возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии по старости в соответствии с законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законом «О страховых пенсиях», либо при достижении ими возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин;

- присвоение почетного звания Ленинградской области или награждение одной из следующих наград Ленинградской области: знаком отличия Ленобласти «За вклад в развитие Ленинградской области», знаком отличия Ленобласти «За заслуги перед Ленинградской областью», знаком Ленинградской области «Слава матери»/«Отцовская доблесть», почетной грамотой губернатора Ленобласти, почетным дипломом Законодательного собрания Лен-

области, почетным знаком Законодательного собрания Лен-области.

При этом звание «Ветеран труда Ленинградской области» не может быть присвоено гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, а также гражданам, уволенным за нарушение Трудового кодекса.

Перечень документов, необходимых для подачи заявления, варьируется. Весь список размещен на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти.

Заявление заполняется на основании данных документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации; сведений о месте проживания заявителя; сведений, указанных в СНИЛС.

Нужно будет подписать согласие на обработку персональных данных, предоставить трудовую книжку или иные документы о трудовой деятельности (трудовой договор, военный билет, архивные справки), а также документ, подтверждающий присвоение почетного звания.

Куда подавать документы?

Подать документы можно в электронном виде через Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru) или Портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области(gu.lenobl.ru), а также через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Заявители представляют документы в действующие филиалы, отделы и удаленные рабочие места МФЦ, расположенные на территории Ленинградской области, лично или через представителя – в этом случае к пакету документов заявителя добавляются и сведения о представителе (паспорт и доверенность).

Если заявитель не менял фамилию, живет и работает в Лен-области постоянно, бывает достаточно предъявить в МФЦ паспорт, справку о пенсии (теперь нет пенсионных удостоверений), трудовую книжку, СНИЛС и награду. Например, Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области с вкладышем (документом, подтверждающим награждение дипломом, где есть номер постановления). Лучше принести оригиналы всех документов: их отсканируют и сразу вернут.

После завершения административной процедуры по проведению экспертизы полного пакета документов принимается решение о присвоении (об отказе в присвоении, отложении вопроса присвоения) звания.

Выдача почетного знака «Ветеран труда Ленинградской области» и соответствующего удостоверения к нему осуществляется в МФЦ.

Ежемесячная выплата

Важно помнить, что эта дополнительная выплата устанавливается беззаявительно в случае предоставления реквизитов счета при подаче документов на присвоение звания. Подавать документы дополнительно не требуется.

Размеры ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда

Ленобласти устанавливаются законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год. В 2026 году ветеранам труда Ленинградской области, постоянно проживающим в нашем регионе, ежемесячно выплачивают 949 рублей.

Право на эту ежемесячную денежную выплату предоставляется при условии неполучения других ежемесячных денежных выплат, предусмотренных законодательством РФ, законодательством

Ленобласти и законодательством иных субъектов РФ. Если у вас есть несколько оснований для получения выплат, то вам нужно будет выбрать одну по более выгодному основанию.

Уточнить, какие документы понадобятся именно вам для присвоения звания «Ветеран труда Ленинградской области», получить другую полезную и актуальную информацию жители Ленинградской области могут на сайте Ленинградского учреждения «Центр социальной защиты населения» (cszn.info) или по телефону единого контакт-центра

8-800-350-06-05 или 8-800-100-00-01.

Татьяна Можаева