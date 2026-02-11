Год единства народов России открыт!

В Национальном центре «Россия» 5 февраля на марафоне «Россия – семья семей» состоялось официальное открытие года. К этому событию были причастны онлайн все 89 субъектов России, в том числе и Ленинградская область.

Вместе со всей страной молодежь в Гатчине вышла на прямую связь с президентом страны Владимиром Путиным, чтобы дать старт Году единства народов России.

Старт в «Потоке» был яркий, творческий и дружный. В официальной части с напутствием к молодежи выступили почетные гости: председатель областного комитета по молодежной политике Михаил Соколов и руководитель центра «Молодежный» Софья Сычева.

Перед теми, кто смотрел церемонию на экране, культура народов страны раскрывалась в танцах, песнях и творчестве. Непосредственные участники мероприятия – творческие коллективы и исполнители – выступали в народных костюмах. Зал наполнился живой музыкой и национальным колоритом.

В празднике приняли участие гатчинский ансамбль гусляров «Перезвон» и вокалистка Анастасия Бякова. Народные песни коми исполнила Генриетта Тимошина, зажигательный танец восточных марийцев – ансамбль «Югорно».

Гости пробовали свои силы в творчестве на мастер-классах, вдохновленных культурой России: осваивали азы гжельской росписи, создавали обереги и разучивали «Веревочку» – наиболее распространенное движение почти во всех народно-сценических танцах, в том числе и в русском танце.