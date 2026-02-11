В Ленинградской области открыт прием заявок на всероссийский конкурс студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» 2026

Конкурс направлен на поддержку и финансирование проектных экспедиций, в ходе которых студенты будут работать над реальными проблемами в различных регионах России. Организаторы ищут содержательные кейсы, которые предполагают не просто исследование, а создание конкретного продукта или решения для регионального партнера – вуза, музея, национального парка, корпорации или общественной организации.

«Конкурс кейсов студенческих экспедиций – это мост между академическим знанием и практической потребностью регионов. Мы верим, что энергия, свежий взгляд и компетенции студентов, в синергии с экспертизой наставников и запросом от партнеров, способны создавать эффективные и востребованные решения. Это и есть суть «обучения служением» – ключевого принципа программы «Открываем Россию заново», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Условия участия и ключевые требования к экспедициям:

Участники: к участию в конкурсе приглашаются представители вузов, музеев, заповедников, волонтерских центров, госкорпораций и местных сообществ.

Команда: до 18 студентов (возраст 18-35 лет) и 2 наставников.

Сроки экспедиции: с 1 июня по 30 ноября 2026 года.

Продолжительность: от 2 до 14 дней.

Бюджет: не более 75 000 рублей на одного участника.

Тематики: образование, экология, социальная сфера, технологии, культура, урбанистика и развитие территорий.

Успешная заявка на конкурс предполагает полное описание проектной работы, которая направлена на решение значимой проблемы регионального развития и изменение существующей ситуации. Заявитель экспедиции описывает концепцию экспедиции, указывает даты и задачи выезда. Сам формат экспедиции должен быть обоснован необходимостью работы именно на территории, так как удаленного формата для достижения целей недостаточно. Ключевым требованием является создание конкретного продукта – стратегии, прототипа, программы, медиаматериалов, который смогут использовать другие люди. Важнейшим элементом заявки является подтверждение готовности регионального партнера, заинтересованного в проведении экспедиции, принять и использовать итоги работы команды.

Прием заявок открыт до 1 марта 2026 года включительно. Объявление списка победителей конкурса состоится 15 марта 2026 года на официальном сайте программы «Открываем Россию заново», а также в ее сообществах в социальных сетях. Архив успешных кейсов прошлых лет уже доступен на сайте для вдохновения и примера.

После определения победителей при поддержке проектного офиса «Открываем Россию заново» прорабатывается программа экспедиции, осуществляется отбор студентов – участников экспедиции, а затем организовывается работа экспедиции на месте. Экспедиции, прошедшие отбор в рамках конкурса, получают поддержку: финансирование, покрывающее транспортные расходы, проживание, питание и экскурсионную программу для участников и наставников. Это уникальная возможность для организаций реализовать значимый проект и заявить о себе на федеральном уровне, а для студентов – внести реальный вклад в развитие страны.

«Сегодня совместно с партнерами – Президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» – мы создаем уникальный лифт для ваших идей. Если у вашей организации есть смелый проект для региона, и вы верите, что студенческая команда может дать ему импульс, – не упускайте эту возможность. Подайте заявку, предложите студентам настоящий вызов и станьте соавтором изменений, которые останутся в вашем регионе надолго после завершения экспедиции», – подчеркнул проректор Высшей школы экономики, председатель экспертного совета конкурса «Открываем Россию заново» Дмитрий Земцов.

В 2025 году в рамках проекта было организовано 90 экспедиций, в которых приняли участие 1500 студентов из 134 университетов, а партнёрами выступили 38 организаций. В число популярных регионов для экспедиций вошли: Свердловская область, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Карелия, Республика Башкортостан, Пермский край, Иркутская и Архангельская области.

Самыми активными партнерами, ежегодно реализующими экспедиции, стали 10 университетов: Московский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Тюменский государственный университет, Московский государственный университет геодезии и картографии, Российский государственный социальный университет, ИТМО, МИИГАИК, Иркутский государственный медицинский университет.

Программа «Открываем Россию заново» – всероссийская инициатива, развивающая студенческую проектную мобильность и стратегическое волонтерство. Цель программы – через практическую, полезную для регионов работу познакомить студентов со страной, сформировать у них профессиональные и гражданские компетенции, а также оказать реальную помощь локальным сообществам и организациям.