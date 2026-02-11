Культура без границ

Партнерство, цель которого – сделать культуру и историю родного города частью реабилитационного пути, официально закрепили руководители учреждений Екатерина Потоцкая и Мария Ларионова.

В совместных планах Музея города Гатчины и Гатчинского дома реабилитационного проживания – регулярные встречи с искусством и историей в стенах музея, увлекательные мастер-классы, где можно будет попробовать себя в творчестве, специальные экскурсии по Гатчине для открытия особой красоты и истории любимого города, живое общение и новые впечатления в доступной, комфортной среде.

Отдельным важным направлением станет специальный курс лекций для сотрудников учебно-вспомогательного состава от специалистов музея. Это поможет еще лучше интегрировать культурно-исторический компонент в повседневную реабилитационную работу Гатчинского дома реабилитационного проживания.

Для проживающих учреждения реабилитация – это не только быт, но и полноценная, насыщенная жизнь в обществе. Сотрудники ДРП выражают благодарность Музею города Гатчины за открытое сердце и готовность идти с ними по этому пути. Это замечательная возможность для создания среды, где нет границ для доброты и познания!