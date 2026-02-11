Кто останется без света 12 февраля в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 12 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
12.02.2026 с 09.30 до 17.30
Сиверское ТУ
д Старосиверская, ул. Полевая
12.02.2026 с 12:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ
с. Никольское
д. Ротково
12.02.2026 с 09.30 до 17.30
Сяськелевское ТУ
д Сяськелево часть
12.02.2026 с 09.30 до 17.30
Веревское ТУ
д. Ивановка
д Романовка
тер. СНТ Ручеек (Романовка)
тер. СНТ Ижора (Ивановка)
