Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 12 февраля в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 12 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

12.02.2026 с 09.30 до 17.30

Сиверское ТУ

д Старосиверская, ул. Полевая 

 

12.02.2026 с 12:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ

с. Никольское

д. Ротково  

 

12.02.2026 с 09.30 до 17.30

Сяськелевское ТУ

д Сяськелево часть

 

12.02.2026 с 09.30 до 17.30

Веревское ТУ

д. Ивановка

д Романовка

тер. СНТ Ручеек (Романовка)

тер. СНТ Ижора (Ивановка)  