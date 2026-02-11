Вернётся ли баня в Кобралово к своему 100-летию?

Статья про банный комплекс в «Гатчинской правде» от 29 января вызвала неожиданный резонанс: селяне, не обнаружившие там никакой информации о своих закрытых банях, пришли в негодование. На встрече в Кобралово 3 февраля жители обратились к Людмиле Нещадим, ссылаясь на статью в нашей газете, где кобраловская баня, к сожалению, не фигурировала.

А между тем, как сообщила возмущенная жительница, баня в Кобралово имеет практически вековую историю. Изначально баня в поселке была построена в 1927 году – «прадеды строили». После войны там была маленькая прачечная, а существующее ныне здание бани возвели в конце 50-х. И за полвека изрядно запустили. В 2024-м баню как непригодную закрыли – и забыли. «…А это наше детище. Это наша душа! Нам хочется погреться, попариться. Какая вода сейчас у нас в ваннах? Коричневая! Мы все ходили в баню, когда она была открыта. С самого рождения. У нас это традиция, мы без этого не можем!», – переживают кобраловцы.

Сейчас жители поселка ездят в баню в Коммунар, в Пушкин, в Павловск, но надеются вернуть свою. Они обращались во все инстанции – вплоть до губернатора – и клянутся, что ремонта в бане не было лет тридцать. Собственно, это и стало причиной закрытия – здание признали аварийным.

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Александр Супренок пояснил, что до 1 января 2025 года содержание бани находилось в полномочиях поселения – в данном случае Сусанинского. А после образования единого Гатчинского округа была создана специальная структура – Гатчинский банный комплекс, который объединил все муниципальные бани. К тому моменту некоторые сельские бани были уже закрыты, потому что десятилетиями не ремонтировались и эксплуатировать их стало небезопасно.

Так вот в реестре Гатчинского банного комплекса бани поселка Кобралово нет. Именно по этой причине баня и не была упомянута в «Гатчинской правде»: в интервью директор банного комплекса, естественно, рассказывала только о своих подведомственных банях.

Но теперь, возможно, в судьбе бани в Кобралово произойдет коренной перелом. Александр Супренок лично ее осмотрел и предложил отменить решение о признании здания аварийным, передав его в Гатчинский банный комплекс – для последующей реновации.

Людмила Нещадим обратила внимание, что оценку состояния здания должны дать строители, специалисты: «Если будет вынесен вердикт, что баню можно восстановить, начнем готовить проектно-сметную документацию. Но предметный ответ, в том числе и по срокам, дадим после полноценного обследования».

Жители поселка готовы ждать, лишь бы наметилось какое-то поступательное движение, и дело сдвинулось с мертвой точки. Людмила Николаевна согласилась: «Баньку надо дождаться!».

Екатерина Дзюба