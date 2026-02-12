Профилактика коррупции в приоритете

Результаты социологического исследования по оценке уровня коррупции в Ленинградской области представлены на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Заседание провел Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Итоги социологического исследования, проведенного по методике, утвержденной Правительством РФ, осветила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Также на заседании выступил председатель контрольного комитета Эдуард Салтыков. Он доложил об итогах контроля в сфере госзакупок и представил результаты мониторинга соблюдения законодательства в 2025 году.

О деятельности по предупреждению коррупции, осуществляемой в государственных организациях, а также о результатах антикоррупционного аудита доложила заместитель руководителя администрации Губернатора и правительства Ленинградской области – начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Анастасия Аносова.