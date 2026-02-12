«37 лет спустя», или «И снова АукцЫон»

Главную роль в моноспектакле исполнил лауреат всероссийских и международных театральных конкурсов и фестивалей актёр Сергей Богмут. Инсценировка повести для театра, сценография и постановка Юрия Давыдкина. Художник по свету – Мария Одарченко, звукооператор – Вероника Швиткова, светооператор – Даниил Петряков, униформист – Ярослава Михайлова.

Это один из самых титулованных спектаклей театра. Он принёс «ТЕАТР и К°» победу и дипломы 1 степени трёх международных конкурсов и фестивалей: 2го международного фестиваля – «Московские звёзды» (г. Москва, 2020 г.), международного фестиваля -конкурса «Млечный путь» (С-Пб, 2022 г.), международного фестиваля - конкурса «Мир талантов» (С-Пб, 2022 г.).

Сергей Богмут десятки раз выходил на подмостки различных театральных площадок Гатчинского округа и Санкт-Петербурга в роли сходящего с ума мелкого чиновника Аксентия Ивановича Поприщина и всегда с неизменным успехом.

Зрители, смотревшие спектакль, рассказывают об эмоциональном потрясении, испытанном от точного режиссёрского прочтения и блестящей актёрской игры.

«А при чем тут Питерский Арт-центр «Гаркундель», неизменным хозяином и продюсером которого является советский и российский музыкант, певец, шоумен, телеведущий, автор и исполнитель текстов, писатель, актер, фронтмен группы «АукцЫон» Олег Алексеевич Гаркуша? Ну, при чем тут апологет питерского рок-андеграунда и инсценировка повести Н.В. Гоголя?», - спросите вы.

Ну, во-первых, по определению Юрия Давыдкина, при том, что все произведения Гоголя достаточно андеграундны были и для своего времени и для сегодняшнего, как и фигура и судьба самого Гоголя. При выборе выразительных средств для режиссерского решения спектакля постановщик склонялся к андеграундной расшифровке и подаче литературного материала спектакля.

Но на этом сходства не заканчиваются. Есть у Юрия Давыдкина и ещё один секрет. А дело в том, что в далекие уже восьмидесятые годы прошлого века занимался он шоу-бизнесом и руководил известным в Гатчине и Ленинграде кооперативом «Торжество». Сферой деятельности кооператива была организация выступлений Ленинградских эстрадно-театрального объединения «Бенефис», театра пластики и пантомимы «Ваятель», концертов, спектаклей и гастролей артистов театра, кино, музыкальных групп.

Всё в тех же 1980-х в театральную студию к Юрию Давыдкину пришел совсем юный мальчишка, звали его Вова Веселкин и было ему в то время лет шестнадцать. В середине восьмидесятых годов он увлёкся группами Ленинградского рок-клуба (что находился тогда в г. Ленинграде на ул. Рубинштейна) и своего руководителя часто приглашал туда на концерты рок-групп.

Там Юрий Иванович впервые, «в живую», познакомился с творчеством групп «Кино», «Телевизор», «ДДТ», «Колибри» и, конечно, «Аукциона» (тогда ещё в названии группы не было буквы «Ы»). В это же время в Ленинграде проходили концерты и конкурсы рок-групп. Володя пригласил Юрия Ивановича на выступление группы «Аукцион» с лидером Леонидом Федоровым и, конечно же, с неизменным фронтменом группы Олегом Гаркушей. Там Юрий Давыдкин впервые и увидел своего ученика Володю Веселкина танцующим на сцене вместе с Олегом Гаркушей, и тогда узнал, что Володя был принят в состав группы вторым фронтменом – танцором.

А позднее в 1987-1988 годах Юрий Давыдкин организовывал гастроли команд из Ленинградского рок-клуба: групп «Аукцион», «ДДТ», «Телевизор», «Кино», актёров Ленинградских театров. Организовал группе «Аукцион» гастроли в Севастополе и Хабаровске.

В начале 1990-х годов Юрий Давыдкин отказался от участия в шоу-бизнесе. Смутное и страшное время начиналось. Он вновь вернулся к творческой работе и театральной педагогической деятельности: ставил спектакли, театрализованные праздники по городам и весям, преподавал мастерство актера и режиссуру в учебных заведениях и студиях.

Так или иначе, но идея актера Сергея Богмута сыграть спектакль «Исповедь» в Питерском Арт-центре «Гаркундель» понравилась Юрию Давыдкину.

Прошло 37 лет и вот судьба вновь свела Юрия Давыдкина с Олегом Гаркушей. Вспомнили Володю Весёлкина, гастроли в Севастополе и Хабаровске. Юрий Иванович подарил Олегу Алексеевичу авторскую афишу Володи Веселкина с запечатленными на ней Олегом, Володей и группой «Аукцион», а также старые афиши кооператива «Торжество» с рекламой «Аукциона» (еще без буквы «Ы»).

Спектакль был горячо принят зрителями Арт-центра «Гаркундель», о чем они оставили свои записи в книге пожеланий и благодарностей.

Верные театру зрители приехали на спектакль «Исповедь» из Гатчины. А потом была общая фотография на добрую память о спектакле, конечно же, с хозяином Арт–центра, «Гаркунделем» - Олегом Гаркушей.

Татьяна Троицкая