В Ленинградской области развивают финансовую грамотность жителей

За год реализовано более 935 проектов. На сайтах организаций и учреждений опубликовано свыше 2000 материалов о личных финансах, защите от мошенников, кредитах, сбережениях и мерах поддержки. В работе участвовали школы и колледжи, органы власти, некоммерческие организации и волонтеры. Программы по финансовой грамотности действуют во всех муниципальных районах. По итогам года средний уровень их выполнения составил 121%.

Лидерами стали Гатчинский муниципальный округ и Подпорожский муниципальный район. В 2026 году работа продолжится — планируется расширить онлайн-форматы и усилить поддержку жителей, которым особенно важно получать доступную финансовую информацию.