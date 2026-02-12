В Ленинградской области развивают финансовую грамотность жителей
В Ленобласти системно развивают финансовую грамотность. В 2025 году во всех районах региона прошли занятия, консультации, открытые встречи и информационные кампании для жителей.
Рубрики: Общество
За год реализовано более 935 проектов. На сайтах организаций и учреждений опубликовано свыше 2000 материалов о личных финансах, защите от мошенников, кредитах, сбережениях и мерах поддержки. В работе участвовали школы и колледжи, органы власти, некоммерческие организации и волонтеры. Программы по финансовой грамотности действуют во всех муниципальных районах. По итогам года средний уровень их выполнения составил 121%.
Лидерами стали Гатчинский муниципальный округ и Подпорожский муниципальный район. В 2026 году работа продолжится — планируется расширить онлайн-форматы и усилить поддержку жителей, которым особенно важно получать доступную финансовую информацию.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.