Социальная догазификация: Росреестр Ленобласти напоминает о главном условии подключения

Программа активно развивается: с 2022 года потребление газа в Ленинградской области выросло до 8,6 млрд кубометров в год, а к 2029 году планируется газифицировать еще 366 населенных пунктов.

В плановый график догазификации на 2026 год уже включены, например, 137 жилых домов в СНТ «Металлург» (Волховский район). Однако возможность подключения напрямую зависит не только от строительства газопроводов, но и от правильного оформления недвижимости.

На сегодняшний день в данном СНТ 18% земельных участков без установленных границ и большая часть жилых домов не поставлена на кадастровый учет

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков подчеркивает: «Программа социальной газификации реально работает, и с каждым годом к ней подключается все больше садоводств. Вместе с тем, может случиться так, что некоторые заявки не пройдут по одной простой причине: в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о границах участка либо сам дом не поставлен на кадастровый учет. Это легко поправить, и лучше сделать это заранее. Наша задача — помочь жителям сориентироваться и избежать задержек, когда газ уже пришел в СНТ».

Что региональный Росреестр рекомендует проверить собственнику жилого дома в СНТ:

Границы земельного участка

Загляните на Публичную кадастровую карту (nspd.gov.ru). Если участок отображается без четких координат или в описании значится «границы не установлены», необходимо провести межевание. Документы подготовит кадастровый инженер, после чего сведения поступят в Росреестр.

Статус дома

В выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте объект должен иметь статус «жилой дом» и также стоять на кадастровом учете. Если дом не зарегистрирован, потребуется технический план и заявление о постановке на учет.

Как ранее отмечал Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, социальная газификация — важное направление для повышения комфорта жизни в регионе. И здесь интересы власти, газовых компаний и жителей сходятся: чем больше объектов приведено в порядок ЕГРН, тем быстрее и проще идет подключение.

Важное уточнение: в рамках социальной догазификации газ бесплатно подводится до границы участка. Проводка по территории домовладения, монтаж оборудования и пуск газа осуществляются за счет собственника.