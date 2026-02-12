Защитник Отечества -

Гордо звучит.

Поздравить хотим

Настоящих мужчин!

Вы сильные, смелые -

Вас не сломать.

И каждый мальчишка

Таким хочет стать.



Надёжно храните

Страну нашу, дом,

И будьте во всём

Вы для нас образцом!

Эти строки - как нельзя лучше описывают то, что чувствуют сегодня дети. И доказательство тому - творческая мастерская «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ: памятный сувенир для бойца СВО», которую 13 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, провела сотрудник Сяськелевской библиотеки для учеников 3«Б» класса Пламенской школы.

Ребята с огромным старанием расписывали деревянные заготовки для брелоков. На каждой из них - важные, ставшие родными слова: «Своих не бросаем». А на обратной стороне школьники оставили тёплые поздравления и добрые пожелания.

Совсем скоро эти небольшие, но очень значимые сувениры, созданные детскими руками, отправятся в зону СВО через волонтёрский центр «Zov Федотовой». В руках солдата простой брелок превратится в настоящий оберег. Это не просто подарок, а частичка детской веры, домашнего тепла и безмерной поддержки. Он напомнит нашим защитникам: их ждут, в них верят, ими гордятся.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! Мы ждём вас с Победой, герои.

P. S. Огромное спасибо ученикам 3«Б» за искренность и участие в этой важной миссии.

Ирина Федорова, главный библиотекарь Сяськелевской сельской библиотеки