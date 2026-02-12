«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ: памятный сувенир для бойца СВО»
В преддверии Дня защитника Отечества в Сськелевской библиотеке ученики 3«Б» класса Пламенской школы приняли участие в творческой мастерской и сделали памятные сувениры для бойцов СВО.
Защитник Отечества -
Гордо звучит.
Поздравить хотим
Настоящих мужчин!
Вы сильные, смелые -
Вас не сломать.
И каждый мальчишка
Таким хочет стать.
Надёжно храните
Страну нашу, дом,
И будьте во всём
Вы для нас образцом!
Эти строки - как нельзя лучше описывают то, что чувствуют сегодня дети. И доказательство тому - творческая мастерская «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ: памятный сувенир для бойца СВО», которую 13 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, провела сотрудник Сяськелевской библиотеки для учеников 3«Б» класса Пламенской школы.
Ребята с огромным старанием расписывали деревянные заготовки для брелоков. На каждой из них - важные, ставшие родными слова: «Своих не бросаем». А на обратной стороне школьники оставили тёплые поздравления и добрые пожелания.
Совсем скоро эти небольшие, но очень значимые сувениры, созданные детскими руками, отправятся в зону СВО через волонтёрский центр «Zov Федотовой». В руках солдата простой брелок превратится в настоящий оберег. Это не просто подарок, а частичка детской веры, домашнего тепла и безмерной поддержки. Он напомнит нашим защитникам: их ждут, в них верят, ими гордятся.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! Мы ждём вас с Победой, герои.
P. S. Огромное спасибо ученикам 3«Б» за искренность и участие в этой важной миссии.
Ирина Федорова, главный библиотекарь Сяськелевской сельской библиотеки