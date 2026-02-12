В Ленинградской области откроется новая очная площадка для сдачи нормативов ТехноГТО на золотые значки

На площадке будут принимать очные нормативы технологической грамотности и вручать лучшим участникам золотые значки ТехноГТО, которые позволяют получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Движения Первых и НИУ ВШЭ.

Всего по итогам прошедшего отбора в 2026 году право открыть площадки ТехноГТО получили 124 образовательные организации в 52 регионах, полный список опубликован по ссылке. Статус площадки позволяет принимать очные нормативы у участников своего региона и проводить наградные мероприятия с вручением золотых знаков отличия ТехноГТО, которые позволяют абитуриентам получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. Перед запуском площадки Кировскому политехническому техникуму дополнительно рекомендуется провести презентации, мастер-классы и иные мероприятия для привлечения потенциальных участников проекта.

«ТехноГТО – яркий пример проекта, который объединяет множество вовлеченных людей и организаций в самых разных уголках нашей страны. Рады приветствовать новые очные площадки, где уже этой весной участники смогут побороться за золотые значки ТехноГТО, которые помогут получить важные баллы и поступить в лучшие вузы России. Вместе с коллегами мы шаг за шагом выстраиваем систему поддержки и возможностей для талантливых ребят, интересующихся инженерией, наукой и IT-технологиями, ведь именно они уже сегодня создают наше будущее», – подчеркнула заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

С 2025 года в Ленинградской области продолжают работать две очные площадки ТехноГТО, организованные в Гатчинской школе № 9 с углубленным изучением отдельных предметов, а также индивидуальным предпринимателем Арсеньевой Евгенией Валерьевной в Агалатово. Первым обладателем золотого значка ТехноГТО по итогам 2025 года в регионе стал учащийся Гатчинской школы № 9 Максим Курятков.

«К федеральной сети площадок ТехноГТО подключаются еще 124 образовательные организации, а общая география проекта расширяется до 62 регионов. Такая заинтересованность показывает, что наши ценности и взгляды на важность технологической грамотности разделяют множество соратников, – отметил проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов. – Участники ТехноГТО сдали нормативы в онлайн-формате уже более 130 тысяч раз, стали известны обладатели первой сотни золотых значков. Благодаря открытию новых площадок в разных городах России еще больше ребят смогут сдать очные нормативы и заработать высшие награды ТехноГТО, позволяющие получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университеты».

В марте 2026 года стартует весенняя сессия сдачи нормативов ТехноГТО на золотые значки. Для доступа к очной сдаче участнику необходимо успешно сдать пять или больше любых онлайн-нормативов в онлайн-этапе на сайте technogto.kruzhok.org, продемонстрировав уверенные знания в разных технологических сферах. На втором, очном этапе, предстоит подтвердить свои знания на практике. Золотой значок ТехноГТО присуждается участнику за два успешно пройденных очных норматива по любым направлениям. Данные об обладателях золотых значков ежегодно передаются в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности – это позволяет абитуриентам претендовать на бонусы при поступлении в российские вузы.

В 2025/2026 учебном году комплекс ТехноГТО включен в Приказ Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов. Благодаря этому данные об обладателях золотых значков ТехноГТО передаются в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности, и вузы могут начислить абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение.

ТехноГТО – комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. В комплекс входят 13 нормативов по кибербезопасности, искусственному интеллекту, технологиям космоса, электронике, цифровой навигации, фактчекингу и т. д. Задания приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с нейросетями, навигационными приложениями и ведения социальных сетей.

Комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Движения Первых и НИУ ВШЭ.