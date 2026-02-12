«Ника» – бронзовые призеры Первенства по футзалу

С 1 февраля 2026 года на 5,6% проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка. Теперь размер этой разовой выплаты, которую может получить каждая российская семья, составляет 28 тысяч 450 рублей. При рождении двух и более детей данное пособие выплачивается на каждого ребенка. На его назначение не влияют ни доход, ни возраст, ни другие факторы.