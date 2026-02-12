«Ника» – бронзовые призеры Первенства по футзалу
В Коммунаре в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» прошло Первенство Ленинградской области по футзалу среди девочек до 15 лет (2012–2013 г.р.).
Рубрики: Спорт
Участие в турнире приняло пять команд: «Татьяна» (Волхов), «ЖФК Футболика» (Всеволожский район), «ЦПС Ника» (Сиверский), «Кировец» (Тихвин) и «Юность» (Гатчинский округ).
По итогам соревнований первое место – у команды «Татьяна». На втором месте – «ЖФК Футболика». Третье место завоевали девушки из команды «ЦПС Ника»!
Лучший игрок Первенства – Елизавета Медведева («ЖФК Футболика»), лучший бомбардир – Лаура Романова («Татьяна»), лучший вратарь – Варвара Матвеева («ЦПС Ника»).
Поздравляем спортсменок и желаем им успеха!
