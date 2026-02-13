Отряд Ладожского десанта «Сыч» в Выборгском районе: активная работа на благо региона
С 10 по 13 февраля добровольцы молодежной патриотической акции «Ладожский десант» провели насыщенные дни, работая на благо Выборгского района.
Отряд разместился в музее Карельского перешейка, где активно занимался расчисткой территории от снега, разгрузкой брикетов и подготовкой пространства для будущего зала, посвященного специальной военной операции. Также волонтеры помогли в организации празднования Масленицы.
В рамках образовательного направления отряд провел мастер-класс по созданию сухого душа, в результате которого было изготовлено 250 комплектов. Кроме того, волонтеры организовали «Уроки Добра» для учащихся шести классов. В завершение программы бойцы отряда провели концерты в школе № 8 и гимназии № 11, посвящённые тематике 2026 года — единству народов. Через формат сказок ребята рассказывали о ценности сплочённости и знакомили школьников с культурой разных народов.
Также была оказана адресная помощь: покраска дверей, расчистка территории от снега, колка дров и извлечение старой мебели из-под снега.
Отдельным и трогательным моментом стало поздравление ветерана с 94-летием, которое прошло в атмосфере внимания, заботы и искренних слов благодарности.
В выезде принимают участие волонтеры Ленинградского областного регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». В их числе участники студенческого педагогического отряда «Сознание», который базируется в Гатчине.
Эльвира Стан, командир отряда «Сознание»
