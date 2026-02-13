Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов

В нем приняли участие 2406 школьников. Получение зачета по итоговому собеседованию является условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Это первая из трех дат проведения итогового испытания.

Собеседование направлено на проверку коммуникативных навыков: умение выразительно читать текст, пересказывать его, поддерживать разговор, ясно выражать свои мысли. Для получения зачёта необходимо набрать не менее 10 баллов из 20 возможных.

Тексты, предлагаемые девятиклассникам для чтения и пересказа в этом учебном году, традиционно посвящены жизни и профессиональной деятельности выдающихся людей нашей страны. Школьникам в основной период итогового собеседования были представлены материалы о выдающемся художнике и графике Андрее Львовиче Костине; известном поэте, певце и актёре Владимире Семёновиче Высоцком; танцовщице, хореографе и педагоге Надежде Сергеевне Надеждиной; советском полярном лётчике Анатолии Васильевиче Ляпидевском.

Ученик Гатчинской школы № 2 Владимир поделился своими впечатлениями: «Сегодня я прошел итоговое собеседование. Я не переживал, так как готовился и участвовал в репетиционном собеседовании. Всё было хорошо организовано и проходило в спокойной обстановке, собеседник был доброжелательный».

Для обучающихся, получивших по итоговому собеседованию «незачет», не явившимся или не завершившим итоговое собеседование по уважительным причинам установлен дополнительный срок – 11 марта и 20 апреля 2026 года.