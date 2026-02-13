В Вырице пройдет Благотворительная ярмарка

В преддверии Масленицы гостей ждут традиционные блины с чаем из самовара, а еще игры, хороводы, забавы, мастер-классы и лотерея. Артисты театра «Виноград» покажут спектакль «Чудесные яблочки».

Организаторы приглашают желающих принять участие в конкурсе на самый вкусный блин Вырицы и окрестностей, а также на лучшую семейную колыбельную. Победителей ждут призы.

Вход свободный, начало в 12:00.

Все средства, собранные на ярмарке, пойдут на строительство Царского храмового комплекса у железнодорожной станции Посёлок.

По вопросам участия в ярмарке можно звонить по телефону: 8(921)445 26 33.