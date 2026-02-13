В Вырице пройдет Благотворительная ярмарка
В воскресенье, 15 февраля, в поселке Вырица Гатчинского округа на территории Казанского храма пройдет Благотворительная ярмарка.
Рубрики: Общество
В преддверии Масленицы гостей ждут традиционные блины с чаем из самовара, а еще игры, хороводы, забавы, мастер-классы и лотерея. Артисты театра «Виноград» покажут спектакль «Чудесные яблочки».
Организаторы приглашают желающих принять участие в конкурсе на самый вкусный блин Вырицы и окрестностей, а также на лучшую семейную колыбельную. Победителей ждут призы.
Вход свободный, начало в 12:00.
Все средства, собранные на ярмарке, пойдут на строительство Царского храмового комплекса у железнодорожной станции Посёлок.
По вопросам участия в ярмарке можно звонить по телефону: 8(921)445 26 33.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.