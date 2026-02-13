Три проекта из Ленобласти выиграли гранты Президентского фонда природы

Проекты-победители:

Борщевик под контролем — волонтерские лагеря на ООПТ

Размер гранта: 6 816 273 рублей. ЛОО «Всероссийское общество охраны природы» вовлечёт волонтёров и местных жителей в механическую ликвидацию борщевика на особо охраняемых природных территориях Ленобласти, где нельзя применять химию.

«Вероярви» — сохранение природного потенциала охраняемой территории

Размер гранта: 4 866 400 рублей. РОО «Токсовские озера» нацелена сохранить уникальную природу озера Вероярви — объединить науку, благоустройство и просвещение, чтобы местные жители и гости научились беречь то, что не сможет восстановиться само.

Ладожская орнитологическая станция — мониторинг мигрирующих птиц

Размер гранта: 11 904 908 рублей. Нижне-свирский государственный заповедник проведёт мониторинг птиц в таёжной зоне Северо-Запада России, чтобы выявить, какие виды исчезают быстрее всего — и не дать им попасть в Красную книгу.

Ещё две победивших инициативы из других регионов направлены на изучение и сохранение уникальной природы Ленинградской области: проект по скальным ландшафтам и болотным экосистемам Финского залива.