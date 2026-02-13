Награды — победителям конкурса по развитию мемориала в Зайцево

«Сегодня в Гатчинском дворце благодарим архитекторов, которые работали над концепциями Центра национальной памяти в Зайцево.

По итогам открытого конкурса первое место занял проект Константина Фомина (бюро «РОСА»), второе — команда Филиппа Никандрова (АО «ГОРПРОЕКТ»), третье — коллектив Кирилла Козлова (Санкт-Петербургский горный университет). На конкурс подано 25 работ, уровень высокий.

Спасибо РВИО, Владимиру Мединскому и Николаю Овсиенко за поддержку и за принципиальный подход. Благодарю конкурсную комиссию и всех участников: видно, что в проекты вкладывали не только профессиональные знания, но и личное отношение.

Впереди — конкурс на проектирование и строительство. Срок сдачи комплекса под ключ — три года. Внутри будет постоянная экспозиция с документами и свидетельствами, площадка для сменных выставок, залы для конференций, оборудование мультимедиа», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Два года назад, в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, здесь открыли мемориал жертвам нацистского геноцида. По самым осторожным подсчётам, война унесла до 18 миллионов жизней мирных граждан, и сегодня российские суды по фактам массовых убийств признают геноцид, включая блокаду Ленинграда.

Президент России поручил создать на этой территории музейный комплекс, который будет говорить о трагедии языком документов и свидетельств. Благодарю правительство Ленинградской области за поддержку и всех участников конкурса: поступило 25 проектов из разных стран, и сегодня мы называем победителя», — сказал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.