Лица нашей победы — глазами художников

Эта выставочная инициатива направлена на сохранение памяти о событиях, происходящих сегодня, и создание исторического наследия для будущих поколений. На представленных полотнах — реальные герои, военнослужащие СВО, чьи судьбы связаны с участием в операциях, отражающих дух и волю народа нашей страны. Их образы служат символом стойкости и силы духа.

Особенность выставки заключается в объединении личного опыта, воспоминаний и рассказов самих героев с искусством живописи. Благодаря этому у посетителей есть уникальная возможность почувствовать атмосферу текущих событий и проникнуться историей каждого персонажа.

Выставка «Честь и достоинство. Лица нашей Победы» продлится в СККЦ «Юбилейный» до 25 февраля.