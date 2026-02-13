Ремонт Сиверского шоссе – в 2026 году
В Гатчинском округе в 2026 году запланирован ремонт участка дороги Кемполово – Шапки протяженностью почти 13 километров. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и затронут Вырицу и Мины.
Рубрики: Дороги
Будет положено 2 слоя нового асфальта, выполнен ремонт остановок, укреплены обочины, нанесены знаки и разметка.
Напомним, два года назад был проведен ремонт на другом отрезке этой дороги – у населенного пункта Каушта.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.