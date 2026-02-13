Новые мошеннические схемы

Это могут быть сообщения о возврате средств за отопление.

Манипуляторы обещают вернуть переплату в энной сумме за определённый период, призывают перейти по подставной ссылке для перевода средств. Сохраняйте бдительность: открытие сомнительных ссылок может обернутся взломом вашего аккаунта на «Госуслугах» и кражей денег с банковской карты. Обратите внимание: управляющие и ресурсоснабжающие организации не производят прямые возвраты — сумма перерасчета вычитается из последующих платежей и отражается в квитанции.

Потенциальным жертвам могут поступать звонки от имени энергосбытовых и сетевых компаний. В этом случае мошенники просят сообщить персональные данные для отправки уведомлений о якобы планирующемся отключении электроэнергии. Помните: сотрудники энергосбытовых и сетевых компаний не запрашивают персональные данные по телефону.

Распространённый случай мошенничества от имени ЕИРЦ ЛО – предложения по замене или установке приборов учёта электроэнергии, тепла, водоснабжения. Предлагая такие услуги, злоумышленники также просят назвать персональные данные для оформления заявки либо это может быть код из смс.

Важно: сотрудники ЕИРЦ ЛО никогда не запрашивают по телефону реквизиты банковских карт, коды подтверждения, логины и пароли к банковским сервисам и порталу Госуслуг, данные паспорта и СНИЛС; не взаимодействуют с клиентами посредством мессенджеров.

Наконец, «классическая» схема: поддельные квитанции за услуги ЖКХ, в которых изменены реквизиты платежа или добавлен QR-код, ведущий на счета подставных лиц. Обращайте внимание на названия перечисленных в квитанциях организаций, их реквизиты, которые вы всегда можете сверить с официальными источниками; расшифровку статей, по которым вы платите за услуги ЖКХ. Мошенники наполняют их некорректными суммами и случайными показателями. Перепроверить квитанцию можно через личный кабинет клиента, сравнить её с ранее направленными платёжными документами: фальшивка может быть напечатана другим шрифтом, на отличающейся бумаге, в непривычном формате.

В случае сомнений рекомендуем обратиться в ЕИРЦ ЛО. Телефон, личный кабинет, e-mail и адреса территориальных управлений – на сайте epd47.ru.

Будьте внимательны и осторожны, не дайте себя обмануть!

Информация АО «ЕИРЦ ЛО»

