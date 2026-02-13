Встреча с героем в Гатчинской школе № 4

Вячеслав заходит в школу практически всегда, когда приезжает в отпуск. В этот раз его принимали ученики начальных классов.

Ребята слушали, затаив дыхание, пока боец рассказывал о своей службе и товарищах. А потом на него посыпались вопросы. Детям интересно было знать всё: о военной технике, о солдатском братстве, о песнях, которые поют бойцы во время отдыха.

Затем школьники преподнесли для гостей творческий подарок: сами исполнили несколько хороших песен. А в конце встречи передали письма и открытки для защитников Отечества, которые сейчас находятся на боевом посту.