Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Встреча с героем в Гатчинской школе № 4

Накануне Дня защитника Отечества в Гатчинской школе №4 были особые гости. Главным героем встречи стал добрый друг школы, настоящий мужчина, участник специальной военной операции Вячеслав.

Рубрики:  Общество

Вячеслав заходит в школу практически всегда, когда приезжает в отпуск. В этот раз его принимали ученики начальных классов. 

Ребята слушали, затаив дыхание, пока боец рассказывал о своей службе и товарищах. А потом на него посыпались вопросы. Детям интересно было знать всё: о военной технике, о солдатском братстве, о песнях, которые поют бойцы во время отдыха. 

Затем школьники преподнесли для гостей творческий подарок: сами исполнили несколько хороших песен. А в конце встречи передали письма и открытки для защитников Отечества, которые сейчас находятся на боевом посту.