Встреча с героем в Гатчинской школе № 4
Накануне Дня защитника Отечества в Гатчинской школе №4 были особые гости. Главным героем встречи стал добрый друг школы, настоящий мужчина, участник специальной военной операции Вячеслав.
Рубрики: Общество
Вячеслав заходит в школу практически всегда, когда приезжает в отпуск. В этот раз его принимали ученики начальных классов.
Ребята слушали, затаив дыхание, пока боец рассказывал о своей службе и товарищах. А потом на него посыпались вопросы. Детям интересно было знать всё: о военной технике, о солдатском братстве, о песнях, которые поют бойцы во время отдыха.
Затем школьники преподнесли для гостей творческий подарок: сами исполнили несколько хороших песен. А в конце встречи передали письма и открытки для защитников Отечества, которые сейчас находятся на боевом посту.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.