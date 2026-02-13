Специальная Олимпиада по настольному теннису

Участие в соревнованиях приняли 69 человек из разных районов Ленинградской области: Гатчинского округа, Волосовского, Лужского, Кингисеппского, Бокситогорского, Тихвинского, Кировского, Киришского, Волховского районов.

По результатам соревнований в личном зачете золотую медаль выиграли: Екатерина Кошевая, Василиса Курочка, Даниил Ульянов, Тимур Ульянов, Сергей Копьев. На втором месте – Розалина Иванова, Мария Сиротинина, Даниил Бондарь, Иван Федотов, Денис Марджиняну. Третье место заняли Ольга Бурчанова и Михаил Михайлов. На четвертом месте – Мария Ульянова, Диана Карпухина и Антон Безуглов.

В юнифайд-парах (спортивный дуэт, состоящий из атлета с особенностями интеллектуального развития и партнера без нарушений – прим. ред.) победителями стали Катерина Кошевая/Мария Валова, Мария Сиротинина/Дарья Снеткова, Иван Федотов/Яромир Огрохин. Серебряные медали завоевали Диана Карпухина/София Удалова и Даниил Бондарь/Андрей Иванов. На третьем месте – Ольга Бурчанова/София Сорокина и Антон Безуглов/Егор Валов.

Сиверские спортсмены заработали на этих соревнованиях 21 медаль. Они являются учащимися Сиверской школы-интерната и спортсменами ЦПС «Ника». Тренируют теннисистов Мария Валова и Анна Арефьева.