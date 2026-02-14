От мошенников – к Дню влюблённых

Интернет-знакомства

На сайтах знакомств мошенники создают фальшивые профили. С помощью нейросети они генерируют фото и видео, записывают голос мифической личности. Цель одна – заставить жертву перевести деньги, прислать код из смс-ки, перейти по ссылке и т. д.

Киберполиция предостерегает: если ваш новый интернет-знакомый упорно отказывается от личной встречи, скорее всего, это аферист.

Липовые сайты доставки

Мошенники подделывают онлайн-магазины с цветами и подарками. Человек вводит данные карты на фальшивых страницах оплаты – и эта информация попадает к злоумышленникам.

Признаки поддельного сайта:

- очень низкие цены и «супервыгодные» акции;

- только положительные отзывы;

- единственный способ оплаты – перевод на карту физлицу;

- лишние буквы или цифры в адресе сайта – мошенники создают реплики маркетплейсов или интернет-магазинов;

- в адресной строке браузера рядом со значком замка есть подпись «Подключение не защищено».

Не переходите по ссылкам из сообщений и электронных писем, где обещают товары по выгодным ценам: скорее всего, это рассылка мошенников и еще один способ заманить человека на фальшивый сайт. Если вы зашли на такой портал, ничего не скачивайте, не вводите никаких данных и закройте вкладку.

Цветы! Не ждали?

Может случиться и такая неожиданность, которая в конечном итоге не будет приятной. К вам приезжает курьер с подарком или цветами и просит назвать код из смс-ки, чтобы якобы подтвердить личность или заполнить отчет. Это еще одна уловка мошенников. Никому не называйте одноразовые пароли из сообщений!

Фото freepik.com