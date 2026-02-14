От мошенников – к Дню влюблённых
Вестник Российской киберполиции предупреждает: в феврале у мошенников – конфетно-букетный период. В преддверии Дня святого Валентина они активизируются под видом влюбленных: начинают рассылать сообщения на сайтах знакомств, приглашать в кино и «осыпать» цветами. Не верьте: в неожиданных букетах и билетах таятся козни злоумышленников!
Интернет-знакомства
На сайтах знакомств мошенники создают фальшивые профили. С помощью нейросети они генерируют фото и видео, записывают голос мифической личности. Цель одна – заставить жертву перевести деньги, прислать код из смс-ки, перейти по ссылке и т. д.
Киберполиция предостерегает: если ваш новый интернет-знакомый упорно отказывается от личной встречи, скорее всего, это аферист.
Липовые сайты доставки
Мошенники подделывают онлайн-магазины с цветами и подарками. Человек вводит данные карты на фальшивых страницах оплаты – и эта информация попадает к злоумышленникам.
Признаки поддельного сайта:
- очень низкие цены и «супервыгодные» акции;
- только положительные отзывы;
- единственный способ оплаты – перевод на карту физлицу;
- лишние буквы или цифры в адресе сайта – мошенники создают реплики маркетплейсов или интернет-магазинов;
- в адресной строке браузера рядом со значком замка есть подпись «Подключение не защищено».
Не переходите по ссылкам из сообщений и электронных писем, где обещают товары по выгодным ценам: скорее всего, это рассылка мошенников и еще один способ заманить человека на фальшивый сайт. Если вы зашли на такой портал, ничего не скачивайте, не вводите никаких данных и закройте вкладку.
Цветы! Не ждали?
Может случиться и такая неожиданность, которая в конечном итоге не будет приятной. К вам приезжает курьер с подарком или цветами и просит назвать код из смс-ки, чтобы якобы подтвердить личность или заполнить отчет. Это еще одна уловка мошенников. Никому не называйте одноразовые пароли из сообщений!
