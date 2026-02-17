32-й Международный гатчинский кинофестиваль «Литература и кино 2026» объявил приём заявок
Оргкомитет ежегодного Международного гатчинского кинофестиваля «Литература и кино» объявил о начале приёма заявок на участие в конкурсной программе 2026 года.
32-й Международный кинофестиваль «Литература и кино» пройдет с 23 по 27 июня 2026 года в Гатчине, столице Ленинградской области — признанном культурном центре, где на протяжении десятилетий бережно сохраняется уникальная традиция диалога между художественным словом и экранным искусством.
Фестиваль «Литература и кино» — это особое пространство, в котором литература обретает кинематографическое воплощение, а кино продолжает и переосмысливает силу литературного первоисточника. Форум объединяет режиссёров, сценаристов, писателей, актёров, продюсеров и зрителей, создавая атмосферу творческого обмена и профессионального общения.
В рамках фестиваля пройдут конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения, специальные события и культурные программы, посвящённые экранизациям и современному кино, вдохновлённому литературой.
Президент фестиваля - заслуженный деятель искусств Владимир Грамматиков, режиссёр продюсер, актёр.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства Ленинградской области и Гатчинского муниципального округа.
Конкурсные номинации фестиваля 2026 года
К участию принимаются фильмы и проекты в следующих категориях:
- Полнометражный игровой фильм-экранизация
- Полнометражный игровой детско-юношеский фильм-экранизация
- Игровой сериал-экранизация
- Полнометражный неигровой фильм
- Короткометражный игровой художественный фильм-экранизация
- Короткометражный неигровой фильм
- Полнометражный игровой анимационный фильм-экранизация
- Короткометражный анимационный фильм
Оргкомитет приглашает авторов, кинематографистов и творческие команды представить свои работы для участия в фестивале.
Заявки принимаются с 17 февраля по 17 апреля 2026 года через официальную форму на сайте фестиваля:
https://www.likintfest.ru/
Гатчина вновь станет местом встречи литературы и кино, классики и современности, авторского взгляда и зрительского вдохновения.
Добро пожаловать на 32-й Международный гатчинский кинофестиваль «Литература и кино»!