32-й Международный гатчинский кинофестиваль «Литература и кино 2026» объявил приём заявок

32-й Международный кинофестиваль «Литература и кино» пройдет с 23 по 27 июня 2026 года в Гатчине, столице Ленинградской области — признанном культурном центре, где на протяжении десятилетий бережно сохраняется уникальная традиция диалога между художественным словом и экранным искусством.

Фестиваль «Литература и кино» — это особое пространство, в котором литература обретает кинематографическое воплощение, а кино продолжает и переосмысливает силу литературного первоисточника. Форум объединяет режиссёров, сценаристов, писателей, актёров, продюсеров и зрителей, создавая атмосферу творческого обмена и профессионального общения.

В рамках фестиваля пройдут конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения, специальные события и культурные программы, посвящённые экранизациям и современному кино, вдохновлённому литературой.

Президент фестиваля - заслуженный деятель искусств Владимир Грамматиков, режиссёр продюсер, актёр.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Ленинградской области и Гатчинского муниципального округа.

Конкурсные номинации фестиваля 2026 года

К участию принимаются фильмы и проекты в следующих категориях:

Полнометражный игровой фильм-экранизация

Полнометражный игровой детско-юношеский фильм-экранизация

Игровой сериал-экранизация

Полнометражный неигровой фильм

Короткометражный игровой художественный фильм-экранизация

Короткометражный неигровой фильм

Полнометражный игровой анимационный фильм-экранизация

Короткометражный анимационный фильм

Оргкомитет приглашает авторов, кинематографистов и творческие команды представить свои работы для участия в фестивале.

Заявки принимаются с 17 февраля по 17 апреля 2026 года через официальную форму на сайте фестиваля:

https://www.likintfest.ru/

Гатчина вновь станет местом встречи литературы и кино, классики и современности, авторского взгляда и зрительского вдохновения.

Добро пожаловать на 32-й Международный гатчинский кинофестиваль «Литература и кино»!