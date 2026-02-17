Коммунарские спортсмены - лучшие в области по спортивной аэробике
В городе Сланцы прошло Первенство Ленинградской области по спортивной аэробике. Участие в соревнованиях приняли воспитанники Коммунарской спортивной школы.
В индивидуальных выступлениях среди мальчиков 9–11 лет второе место занял Данила Непогодьев.
В смешанных парах 9–11 лет второе место заняли Данила Непогодьев и Алёна Аверкиева.
В трио 9–11 лет третье место завоевали Анжелика Сушко, Елизавета Васильева и Татьяна Ефремова.
В дисциплине «Группа 9–11 лет» серебряную медаль выиграли Анжелика Сушко, Елизавета Васильева, Татьяна Ефремова, Анастасия Слепцова, Вера Письменская.
В трио 12–14 лет победительницами стали Вероника Чистик, Анна Акимова и Маргарита Чистик.
Поздравляем победителей и призеров, а также тренеров-преподавателей Викторию Васильевну Осипову и Ладу Сергеевну Жукову!
