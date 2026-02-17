Поиск на сайте
Коммунарские спортсмены - лучшие в области по спортивной аэробике

В городе Сланцы прошло Первенство Ленинградской области по спортивной аэробике. Участие в соревнованиях приняли воспитанники Коммунарской спортивной школы.

Рубрики:  Спорт

В индивидуальных выступлениях среди мальчиков 9–11 лет второе место занял Данила Непогодьев. 

В смешанных парах 9–11 лет второе место заняли Данила Непогодьев и Алёна Аверкиева. 

В трио 9–11 лет третье место завоевали Анжелика Сушко, Елизавета Васильева и Татьяна Ефремова. 

В дисциплине «Группа 9–11 лет» серебряную медаль выиграли Анжелика Сушко, Елизавета Васильева, Татьяна Ефремова, Анастасия Слепцова, Вера Письменская. 

В трио 12–14 лет победительницами стали Вероника Чистик, Анна Акимова и Маргарита Чистик.

Поздравляем победителей и призеров, а также тренеров-преподавателей Викторию Васильевну Осипову и Ладу Сергеевну Жукову!

 